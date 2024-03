Uepa: mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional recebe inscrições

Já estão abertas as inscrições para o mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional, um dos novos cursos de pós-graduação stricto sensu da Universidade do Estado do Pará (Uepa) aprovado recentemente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Estão sendo ofertadas 28 vagas para o curso no Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional (PPGReab), que tem como objetivo promover a formação de recursos humanos com capacitação científica e docente na área, além de produzir conhecimento científico para o desenvolvimento da região amazônica e do país. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de abril, de acordo com o edital.

O mestrado em reabilitação é o terceiro curso aprovado na área 21 (Educação Física) na região Norte, pela Capes, e o primeiro com foco em Reabilitação e Desempenho Funcional. Para o fisioterapeuta e professor da Uepa Rodrigo Santiago, coordenador do PPG, o curso pode contemplar a formação acadêmica de profissionais da Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e outras áreas da saúde.

“O mestrado trará excelência nesta área de pesquisa não somente para a Universidade do Estado do Pará, bem como para a região Norte e para o Brasil. Podemos dizer que o curso permitirá a modernização dos laboratórios de pesquisa já existentes e a criação de novos espaços de pesquisa e produção de ciência com qualidade na Uepa”.

A área 21 é uma das mais carentes em números de programas no Brasil, “por isso, a necessidade de termos um PPG nesta área na região Norte”, explica o professor Rodrigo. “A ideia do mestrado iniciou em 2018, quando um grupo de professores se uniu tentando fortalecer o desenvolvimento de pesquisas. Com o fortalecimento do grupo e a entrada de novos docentes aprovados no concurso, conseguimos ter, com apoio da gestão, um grupo forte com 15 docentes que possuem o perfil adequado à área”.

Ele também complementa: “o discente aprovado no processo seletivo poderá contar com o suporte de um corpo docente qualificado, com estrutura específica no Campus III de Educação Física para o funcionamento e desenvolvimento das atividades relativas ao Programa de Pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional”.

O PPGReab é vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)/Campus III e está estruturado na área de concentração: Intervenção e Funcionalidade com duas linhas de pesquisa: Avaliação e Intervenção Terapêutica nos Sistemas Cardiorrespiratório e Metabólico e Avaliação e Intervenção Terapêutica nos Sistemas Neuromuscular.

Das 28 vagas ofertadas, três são para políticas de ações afirmativas (pretos, pardos, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência); três para servidores da área técnica-administrativa; três para servidores docentes efetivos da Uepa, e 19 vagas para ampla concorrência. No caso de não preenchimento das vagas de cotistas, as mesmas serão redistribuídas para as vagas de ampla concorrência.

Para se inscrever, o candidato deve acessar este link. O processo seletivo será composto por quatro fases. A primeira fase será a homologação das inscrições de caráter eliminatório. A segunda fase será a Prova Escrita, com peso 4, de caráter eliminatório e classificatório. A terceira fase será a avaliação, arguição do anteprojeto e entrevista, com peso 3, de caráter eliminatório e classificatório.

A quarta fase é a avaliação do Currículo Lattes, com peso 3, de caráter classificatório. O processo seletivo será coordenado por uma comissão executiva, formada por docentes do PPGReab e desenvolvido pela comissão de avaliação, constituída também por docentes do PPGReab, homologadas pelo colegiado e designadas pela direção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Uepa.

Serviço:

Período de inscrição: até 12/04/2024

Divulgação do local de realização da prova escrita: 19/04/2024

Sorteio do tipo de prova escrita e realização da prova Escrita: 22/04/2024

Realização da avaliação, arguição do anteprojeto e entrevistas: 06/05/2024 a 10/05/2024

Avaliação do Currículo Lattes: 20/05/2024 a 24/05/2024

Resultado definitivo: 10/06/2024

Período de matrícula: 17/06/2024 e 18/06/2024

Início das aulas: 05/08/2024

Texto: Diane Maués (Ascom Uepa)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação