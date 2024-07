UFC Denver: Rose Namajunas faz atuação dominante e vence Tracy Cortez

A cidade de Denver recebeu neste sábado (13) a presença da principal organização de MMA do mundo, com mais um card do UFC. Rose Namajunas e Tracy Cortez foram as responsáveis pela luta principal do evento, em duelo de pesos-mosca

Talvez não foi a melhor atuação da ‘Thug Rose’ na carreira, mas esta foi dominante, ditando o ritmo tanto em pé como no chão. Sem ter grandes momentos em que ficou em perigo, derrotou a rival e embalou a segunda vitória seguida.

A luta

Namajunas iniciou o combate principal do UFC Denver apostando nos chutes baixos, mas uma boa esquerda de Cortez acabou dando um pouco mais de tensão à luta, que foi para a trocação forte até que ‘Thug Rose’ mandou uma forte esquerda que derrubou a rival por alguns momentos. O primeiro round foi marcado por agressividade de ambas, sendo que a ex-campeã dos palhas era quem ditava mais o ritmo com seus golpes.

A trocação seguia ditando o ritmo da luta no segundo round, com Namajunas apostando mais no volume dos golpes, mas Cortez levou a luta para baixo e foi buscar a guilhotina, sem sucesso. A luta voltou a ficar em pé e a ‘Thug Rose’ mantinha o controle e chamando a rival para a luta, chegando a derrubar Cortez no chão nos segundos finais deste.

Mais troca de golpes no começo do terceiro round e a ex-campeã voltou a derrubar Cortez, ficando por cima e tentando um pouco de ground and pound na montada até a adversária se levantar e ser alvo de nova queda. ‘Thug’ se mostrou dominante também por baixo e trouxe dificuldades para Cortez tentar reagir, esta conseguindo se levantar nos segundos finais do round.

No quarto round, a luta voltou a se tornar mais equilibrada. Cortez seguia buscando a trocação, mas Namajunas seguia controlando a luta e teve mais uma queda a seu favor. Havia intensidade no combate, mas sem troca mais efetiva de socos potentes, e isto seguiu no quinto e decisivo round da luta, na qual começou com volume maior de socos de ambas. Cortez tentava reagir e tentar a vitória, mas não conseguia se impor diante da experiente rival, que soube administrar o ritmo de luta e saiu com a vitória na decisão dos juízes.

Brasil sai 100% do UFC Denver

Pouco menos de um mês depois de sua última luta pelo UFC, Jean Silva subiu ao octógono como um dos três representantes do Brasil no card deste sábado em Denver. Contra o veterano Drew Dober, o ‘Lord Assassino’ fez uma atuação irretocável e dominante, não deixando espaço para o americano reagir. No terceiro round, após uma série de golpes, um sangramento no supercílio de Dober acabou resultando na interrupção da luta pelo juiz e mais uma vitória para Jean, ainda invicto em três lutas pelo Ultimate.

Drew Dober vs. Jean Silva stopped because of a cut and uhhh I can't disagree with the call. Yeeessh. #UFCDenver pic.twitter.com/lTFVu9QeQj — Nolan King (@mma_kings) July 14, 2024 Gabriel Bonfim teve pela frente o suíço de origem congolesa Ange Loosa em busca da reabilitação. O ‘Marretinha’ sofreu na parte inicial da luta, quando Loosa passou a usar das quedas para intimidar o brasiliense, mas conseguiu se manter na luta usando as joelhadas. A partir do segundo round, Gabriel passou a tomar conta do combate, tendo melhor desenvoltura ofensiva do que o suíço e, assim, vencendo na decisão dos juízes.

Luana Santos foi a primeira brasileira a subir no octógono do UFC Denver, enfrentando a Mariya Agapova. A paulista não deixou brecha alguma para a cazaque, a derrubando e rapidamente indo para a finalização no primeiro round. A força de Luana para vencer Agapova foi tanta que até o protetor bucal acabou se soltando durante a sequência final.

A finalização de 🇧🇷 Luana Santos sobre 🇰🇿 Mariya Agapova, agora há pouco, no UFC Denver. #ufcbr

pic.twitter.com/Y5HNUFGMzg — MMA Melotto (@MMAmelotto) July 14, 2024

Resultados UFC Denver – Namajunas x Cortez

Card principal

Rose Namajunas venceu Tracy Cortez por decisão unânime dos juízes

Muslim Salikhov venceu Santiago Ponzinibbio por decisão dividida dos juízes

Jean Silva venceu Drew Dober por nocaute técnico (1:28 do R3)

Gabriel Marretinha venceu Ange Loosa por decisão unânime dos juízes

Julian Erosa venceu Christian Rodriguez por finalização (4:40 do R1)

Cody Brundage e Abdul Razak Alhassan terminou sem resultado (golpes ilegais atrás da cabeça de forma acidental no primeiro round)

Card preliminar

Charles Johnson venceu Joshua Van por nocaute (0:20 do R3)

Jasmine Jasudavicius venceu Fatima Kline por decisão unânime dos juízes

Montel Jackson venceu Da’mon Blackshear por nocaute (0:18 do R1)

Luana Santos venceu Mariya Agapova por finalização (3:26 do R1)

Andre Petroski venceu Josh Fremd por decisão unânime dos juízes

Evan Elder venceu Darrius Flowers por finalização (1:46 do R2)

Fonte: IG/Foto: Divulgação/UFC