UFRA abre inscrições para o vestibular 2024 com mais de 700 vagas

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) está com inscrições abertas para o vestibular 2024. São ofertadas 737 vagas em 42 cursos de graduação. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de dezembro e são destinadas a candidatos que realizaram o Enem entre os anos de 2014 e 2023.



Transferência Interna (TRANSFIN): São ofertadas 222 vagas para estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da Ufra que desejam realizar a transferência para outro curso ou campus da instituição.



Transferência Externa (TRANSFEX): Estão disponíveis 515 vagas para candidatos portadores de diploma de graduação, seja da Ufra ou de outras instituições de ensino superior, além de alunos de graduação de outras instituições que desejam ingressar na Ufra.



Como se inscrever: Candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2014 e 2023 podem participar do processo seletivo. A classificação final será definida com base nas notas obtidas no Enem. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), no link.

Cronograma

12/11 – Publicação do Edital

18/11 a 04/12 – Período de inscrições

05/12 – Homologação de inscrições

10/12 – Resultado final do PSE 2024

A partir de 10/12 – Habilitação de vínculo

A partir de 06/01 – Matrícula em disciplinas

06/01 – Previsão de início das aulas

