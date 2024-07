Usinas da Paz iniciam programação musical de verão

A Usina da Paz Pe. Bruno Sechi, no bairro do Bengui, em Belém, iniciou, nesta segunda-feira (8), uma programação especial de verão com atrações e shows musicais para a comunidade. A iniciativa do Governo do Estado amplia, por meio das Usinas da Paz, as opções de lazer e cultura durante o período de férias escolares.

Dezenas de famílias chegaram cedo para prestigiar a programação, que contou com shows das bandas paraenses Anjos do Melody, Suanny Batidão e Banda D’Baile.

A moradora Nelma Sena, de 53 anos, levou os netos para assistir e brincar durante o evento. “Sempre que tiver essa programação eu virei com meus netos, eles aproveitam. Como eu não posso viajar, estou aproveitando esse momento de férias aqui na usina”, contou.

Quem também aproveitou a programação foi a moradora Eliane Nascimento, que frequenta a Usina desde sua inauguração. Para ela, a programação está “fantástica”. “Essa programação reúne tudo o que eu gosto: música, dança e a própria usina. Hoje, vim para me divertir, a comunidade está adorando, vem gente de vários bairros”, disse.

Para a coordenadora geral da UsiPaz Bengui, Juliana Chaves, a programação de verão aproxima a comunidade da Usina. “Durante todo o mês de julho, as Usinas vão proporcionar várias atividades, entre elas colônias de férias que estão rolando e a gente vem também trazendo essa espécie de festival de verão para as pessoas aproveitarem, curtir um pouquinho, principalmente quem ficará na cidade”, ressaltou.

Serviço: A programação musical de verão das Usinas da Paz segue até a quarta-feira (10), de acordo com o cronograma a seguir:

UsiPaz Terra Firme: Dia 09 de julho, às 17h. Suanny Batidão.

Endereço: Passagem Belo Horizonte, 56 – entre Avenida Perimetral e Passagem do Arame

UsiPaz Cabanagem: Dia 10 de julho, às 10h. Suanny Batidão e Banda Anjos do Melody.

Endereço: Rua Damasco, nº 37, próximo à Estrada do Benjamin – de 1º a 19 de julho.

