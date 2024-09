Utinga em Festa: Dia da Árvore com Muita Diversão e Aprendizado

Começa nesta sexta-feira (20) uma série de atividades promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) no Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, para celebrar o Dia da Árvore. O objetivo da ação é conscientizar o público sobre a importância da preservação das árvores e promover a educação ambiental.

A programação que segue até domingo (22), começa nesta sexta com a abertura da exposição fotográfica “Processo de Criação do Parque Estadual Ambiental Árvores Gigantes da Amazônia”, que estará disponível das 8h às 17h, no Centro de Acolhimento.

Além disso o Parque também oferece uma oficina de transplante de mudas florestais, voltada para condutores, membros do Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora) e o público em geral. A atividade será dividida entre teoria e prática, acontecerá no Centro de Acolhimento e em uma das trilhas da Unidade de Conservação (UC).

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

No sábado, Dia da Árvore (21/09), participe do plantio de mudas na Trilha do Macaco com o Projeto Cidade Verde. Aproveite também a exposição fotográfica e serviços de saúde gratuitos das 8h às 12h no estacionamento.

Ainda tem mais! No domingo (22), a programação do Dia da Árvore segue com a exposição fotográfica e serviços de saúde. Prepare-se para um dia cheio de atividades para todas as idades, em meio à natureza.

A iniciativa busca também envolver a comunidade nas ações de conservação, como o plantio de mudas, em especial, é uma oportunidade para os participantes contribuírem diretamente para a recuperação da cobertura vegetal do parque. As trilhas educativas, por sua vez, permitem que os visitantes conheçam mais de perto a fauna e a flora da região, tornando-se mais conscientes da importância de preservá-las.

PROGRAMAÇÃO

Dia 20/09 (Sexta-feira)

08h00 às 17h00 – Exposição Fotográfica: Processo de Criação do Parque Estadual Ambiental Árvores Gigantes da Amazônia – Público-alvo: Visitantes do Parque – Local: Centro de Acolhimento

08h30 – Acolhimento e apresentação sobre o Parque do Utinga – Público-alvo: Alunos do TerPaz – Local: Auditório do Centro de Acolhimento

09h00 – Atividade de trilha educativa – Público-alvo: Alunos do TerPaz – Local: Trilha Patauá

11h00 – Encerramento e retorno dos alunos – Público-alvo: Alunos do TerPaz – Local: Centro de Acolhimento

15h00 – Oficina de Transplante de mudas florestais (Teoria) – Público-alvo: Condutores, Asflora e Público em Geral – Local: Centro de Acolhimento

16h00 – Oficina de Transplante de mudas florestais (Prática) – Público-alvo: Condutores, Asflora e Público em Geral – Local: Trilha

Dia 21/09 (Sábado)

08h00 às 17h00 – Exposição Fotográfica: Processo de Criação do Parque Estadual Ambiental Árvores Gigantes da Amazônia – Público-alvo: Visitantes do Parque – Local: Centro de Acolhimento

08h00 às 12h00 – Serviços de saúde: aferição de pressão, verificação de glicemia e orientações de saúde – Público-alvo: Visitantes do Parque – Local: Estacionamento da entrada do Parque

08h00 – Plantio de Mudas – Público-alvo: Projeto Cidade Verde – Local: Trilha do Macaco

Dia 22/09 (Domingo)

08h00 às 17h00 – Exposição Fotográfica: Processo de Criação do Parque Estadual Ambiental Árvores Gigantes da Amazônia – Público-alvo: Visitantes do Parque – Local: Centro de Acolhimento

08h00 às 12h00 – Serviços de saúde: aferição de pressão, verificação de glicemia e orientações de saúde – Público-alvo: Visitantes do Parque -Local: Estacionamento da entrada do Parque.

Foto: Divulgação