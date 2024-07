Venezuela: Candidato da oposição Edmundo González lidera levantamento com 59% dos votos

A eleição presidencial na Venezuela chega à sua reta final após uma campanha turbulenta. A constante tem sido a candidatura à reeleição do Presidente Nicolás Maduro e o fato de a oposição ter tido que avançar num terreno de incerteza. Na verdade, pela primeira vez em anos, observadores eleitorais do Carter Center e da ONU foram convidados a monitorizar as eleições.

Num país onde o processo eleitoral tem sido criticado pela comunidade internacional, a intenção de voto é uma das grandes questões para o eleitorado. O que dizem as pesquisas com metodologias confiáveis?

Existem dez candidatos à presidência. O principal rival de Maduro é Edmundo González Urrutia, que representa a oposição majoritária, cuja candidatura surgiu depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter ratificado a inabilitação imposta pela Promotoria contra María Corina Machado para concorrer a cargos eleitos pelo voto popular.

Em outubro de 2023, a ex-deputada tinha vencido com 92% dos votos nas eleições primárias que organizaram a maior parte da oposição ao governo.

O apoio de Machado a González Urrutia, um diplomata discreto que trabalhou para a Plataforma Unitária, a aliança dos principais partidos da oposição, deu-lhe um impulso nas sondagens. O estudo mais recente da ORC Consultores, coletado em julho, mostra que o candidato da maioria da oposição tem 59,68% das intenções de voto, enquanto Maduro ocupa o segundo lugar entre os inquiridos com 14,64%.

Essa diferença de 45 pontos percentuais indica o que disseram analistas consultados pela CNN durante a campanha: o chavismo parece estar mais perto do que nunca de perder o Poder Executivo, onde chegou há 25 anos. A extensa crise econômica, a união da oposição apesar dos obstáculos na inscrição dos seus candidatos (além da inabilitação de Machado, Corina Yoris não conseguiu registar a sua candidatura) e uma mensagem que promete gerar as condições para a reunificação da membros dispersos da família venezuelana – a ONU estima que existam mais de 7,7 milhões de refugiados e migrantes venezuelanos – provocou um apoio esmagador, nunca visto antes em um quarto de século, aos fatores que afetam negativamente o governo.

Na pesquisa, 55,2% das pessoas consideram-se alinhadas com a oposição, em comparação com 11,4% identificadas dentro do espectro do chavismo.

“Tudo indica que, de longe, a oposição vencerá as eleições com uma margem muito ampla”, disse à CNN Benigno Alarcón, diretor do Centro de Estudos Políticos e Governamentais da Universidade Católica Andrés Bello (UCAB). Alarcón diz que se a participação for elevada – perto de 80%, explica – a diferença pode ser superior a 30 pontos, como mostra a pesquisa da ORC.

Para Marino J. Gonzalez, professor da Universidade Simon Bolívar (USB) da Venezuela, “é muito evidente que existe uma grande disposição por parte dos venezuelanos para exercer o seu direito de escolha”. A pesquisa da ORC Consultores indica que 37,29% dos entrevistados têm certeza absoluta de que votarão. Apenas 5,78% dos entrevistados afirmam que absolutamente não votarão.

Além disso, o inquérito da ORC mostra que há um optimismo crescente em relação às eleições: 69% dos entrevistados dizem sentir-se esperançosos.

REAÇÃO DO GOVERNO

“Essa é uma diferença muito difícil de esconder”, afirma o analista Alarcón, “e acredito que o Governo se prepara precisamente para um cenário em que sabe que pode perder as eleições e que qualquer tentativa de negar o resultado real irá gerar uma escalada do conflito”.

Por isso, diz Alarcón, Maduro “precisamente tenta intimidar a população para que não ouse”.

Esta semana o presidente disse que existe a possibilidade de um “banho de sangue” se seus seguidores não garantirem a vitória chavista nas eleições de 28 de julho.

Os inquéritos revelam a intenção de votar, mas não medem os fatores de risco associados ao exercício desse direito, nem os obstáculos que podem surgir no dia das eleições. O desafio da oposição será converter o desejo de mudança expresso nas urnas em votos favoráveis ​​a González.

Além da advertência de Maduro, María Corina Machado, que continua a ser a líder da oposição e que fez campanha por González em todo o país, denunciou nos últimos dias a prisão do seu chefe de segurança e o vandalismo dos seus veículos.

Além disso, o Observatório Eleitoral Venezuelano (OEV) afirmou que “as autoridades eleitorais e consulares impuseram uma série de obstáculos que, somados a regulamentações restritivas, impediram o registro e a atualização de milhões de migrantes venezuelanos”.

“Além disso, o há os entraves para venezuelanos que estão no exterior exercerem seu direito ao voto. É uma estratégia de amedrontar os cidadãos. “, afirma Elsa Llenderrozas, diretora de ciência política da Universidade de Buenos Aires.

