No Dia Mundial da Fisioterapia, Hospital Público dos Caetés chega a marca de 20 mil atendimentos da especialidade

Em alusão ao Dia Mundial da Fisioterapia, o Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), localizado em Capanema, no nordeste paraense, celebra um avanço significativo em seus tratamentos fisioterapêuticos ao atingir a marca de 20 mil atendimentos em 2024 e 99% do índice de satisfação dos usuários.

O hospital garante uma assistência de média e alta complexidade segura, de qualidade e humanizada, resultado que reflete o crescimento e a excelência do hospital na reabilitação e em áreas clínicas, reforçando seu compromisso com a saúde da população. Dos serviços oferecidos na fisioterapia em 2024, foram 20.267 sessões (interna e externa) e 409 consultas ambulatoriais, totalizando exatos 20.676 atendimentos, que culminaram em 99,42% de satisfação dos usuários da região.

Para o coordenador do serviço de Fisioterapia do Regional dos Caetés, Felipe Silva, este dia marca a unidade e a solidariedade da comunidade global de fisioterapia. “É uma oportunidade de reconhecer o trabalho que os fisioterapeutas, juntamente com a equipe multiprofissional, junto aos seus pacientes e pela sociedade, especialmente, aqui na unidade que é referência dessa assistência que vem cuidando de nossos usuários com excelência e compromisso com a qualidade de vida de quem depende do atendimento pelo SUS”, disse o profissional que coordena uma equipe de 15 profissionais.

Aprovação – Eliene Helena Lima Queiroz, usuária do serviço de fisioterapia expressou sua satisfação e parabenizou os profissionais. “Estou há uma semana sendo acompanhada pelos fisioterapeutas e já vejo melhoras significativas, estou cuidando da lombar e joelho. Só tenho a agradecer a dedicação desses profissionais que são maravilhosos”.Serviço: O Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC) integra a rede de saúde do Governo do Pará, sob a administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade atende usuários 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na Avenida Barão de Capanema, no bairro Centro, na sede municipal de Capanema. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 3122-7391.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação