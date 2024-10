Votação histórica elege Claudionor Moreira prefeito de Capanema

Claudionor Moreira (PP) foi eleito prefeito municipal de Capanema, município do nordeste paraense, no domingo, 06, com 20.943 votos, 48,22% dos votos válidos. Ele exerce o cargo de vice-prefeito e irá governar a cidade pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE, em segundo lugar ficou o candidato Alexandre Buchacra, com 37,94%, e Zé Emídio, com 13,84% dos votos válidos.

O prefeito eleito fez um emocionado discurso de agradecimento à população, durante a festa da vitória realizada logo após o resultado oficial ser divulgado. A população acreditou no seu trabalho e no seu dinamismo para encarar os desafios e alavancar o município de Capanema.

Segundo o prefeito eleito, essa foi uma vitória da população, que apostou em sua pessoa e o conduziu ao pódio eleitoral na noite de ontem, em votação que vai ficar para a história da cidade.

Claudionor Moreira recordou que durante o processo eleitoral, ele enfrentou muitas dificuldades, muitos obstáculos, sofreu muitas quedas, mas que sempre levantou mais disposto ainda a continuar na luta; que sabia que seria eleito e que Deus reservava a ele a vitória ora conquistada.

Ainda em seu discurso, Claudionor, que fez parte da Coligação Capanema Pode Mais, disse que irá governar com os cidadãos e em parceria com os governos federal e estadual, e que o trabalho já começa nesta segunda-feira, 7, quando inicia o processo de transição de governo. Ele afirma que pretende, a partir de 1º de janeiro, já estar alinhado para garantir uma infraestrutura para beneficiar a população da cidade e do campo, com ambulâncias e com avanços na questão do serviço de distribuição de água no município, dentre outras questões prioritárias para os munícipes.

A festa movimentou a cidade a partir do momento em que o TSE e o TRE anunciaram o resultado que comprovou o que já era visível, a eleição do candidato do Partido Progressistas, que tem como vice-prefeito o médico Jair Neves (União Brasil), que também possui uma reconhecida trajetória de lutas em prol da população local.

Imagens: Marcos Vinícius