Xuxa e Angelica revelam o por que delas terem estremecido a amizade no passado

No episódio de estreia da oitava temporada do programa “Lady Night”, apresentado por Tatá Werneck, dois ícones da televisão brasileira, Xuxa e Angélica, revelaram momentos do passado que abalaram a amizade entre elas. O encontro ocorreu nesta segunda-feira, dia 14, e foi marcado por revelações pessoais e algumas surpresas.

Uma Amizade nascida sob Comparações

Durante o programa, as apresentadoras relataram como a amizade delas surgiu em meio às constantes comparações feitas pela mídia e pelo público ao longo de suas carreiras. Angélica contou que, apesar das circunstâncias, foi Xuxa quem deu o primeiro passo para estabelecer uma relação de amizade.

No entanto, a amizade enfrentou desafios. Angélica revelou que um desentendimento foi provocado por ela ter se envolvido demais na vida pessoal de Xuxa, o que acabou afastando-as temporariamente. “Falei demais”, admitiu Angélica, pontuando que fatores externos, como comentários de terceiros, também contribuíram para a tensão.

O Papel de um Ex-namorado no Rompimento

O episódio revelou que um ex-namorado foi peça-chave no afastamento. Angélica explicou que havia alertado Xuxa sobre algo que não aprovava em relação a esse ex-namorado, mas a situação saiu do controle quando Xuxa confrontou o próprio rapaz sobre o ocorrido. A reação de Xuxa, segundo as apresentadoras, foi ficar ao lado do namorado, o que gerou ressentimento por parte de Angélica.

Confissões em Meio a Risos e Emoções

A interação no programa não ficou apenas nas revelações tensas. Em meio a risos e declarações emocionadas, Angélica fez uma revelação que surpreendeu o público: mencionou de maneira despretensiosa seus relacionamentos passados, criando um momento de descontração entre as duas. Xuxa, por sua vez, passou a listar alguns ex-namorados de Angélica, trazendo uma atmosfera leve ao diálogo.

Abrace a Harmonia Sempre

O episódio serviu não somente para esclarecer eventos passados, mas também para demonstrar a resiliência da amizade entre Xuxa e Angélica. Apesar dos altos e baixos, a apresentação da história em “Lady Night” destacou o respeito e carinho mútuos.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução Instagram