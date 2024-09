Zambelli descobre ter Síndrome da Taquicardia Postural Orstática

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi diagnosticada com Síndrome da Taquicardia Postural Orstática, segundo informou o Hospital do Coração (HCor), em São Paulo (SP), neste sábado (28). Considerada rara, a condição leva ao aumento significativo da frequência cardíaca quando a pessoa muda da posição deitada para de pé.

Além disso, a parlamentar também está com diverticulite aguda preexistente, que está sendo tratada por meio de antibióticos. O quadro consiste em uma inflamação ou infecção nos divertículos, pequenas bolsas que se formam no intestino grosso.

A congressista está respondendo bem aos tratamentos e deve receber alta nos próximos dias. Ela está internada desde a última quinta-feira (26) e, por isso, teve que se ausentar de um depoimento que deveria prestar no Supremo Tribunal Federal (STF), que estava marcado para o mesmo dia em que deu entrada no hospital.

O depoimento se deve à acusação de ter participado de uma invasão no sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) junto do hacker Walter Delgatti. Eles também são acusados de falsidade ideológica. Delgatti é o mesmo hacker que revelou as mensagens da chamada “Vaza Jato”.

Fonte: Pleno News/Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados