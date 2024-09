Zé Neto mostra corte na cabeça após acidente de quadriciclo

Neste domingo (28), o cantor Zé Neto mostrou nos stories do Instagram o grande corte em sua cabeça após um acidente de quadriciclo. O ferimento começa na testa e vai até a metade da cabeça. Ele ainda precisa usar o dreno para desinchar a região.

– Está um pouco inchado aqui, está saindo hematomas, apesar de estar com um dreno, que puxa o sangue, vai saindo. Foi um corte bem grande – disse o artista antes de mostrar o ferimento.

De acordo com a esposa do cantor Zé Neto, Natália Toscano, o sertanejo se cortou ao bater a cabeça no ferro de um carro de trilha chamado UTV durante um passeio e precisou levar pontos.

– Ontem estávamos em Fronteira, na casa do Cris [Cristiano, dupla sertaneja de Zé Neto], junto com a Paula [Vaccari, esposa de Cristiano]. O Cris e o Zé foram andar de UTV, aí o Zé passou por um buraco e bateu a cabeça no ferro do carro, e cortou. Precisou tomar ponto – informou em uma sequência de stories no Instagram.

Apesar do ferimento ser muito grande, o artista deve ter alta médica em breve. Ele se encontra no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Fonte: Pleno News/Foto: Instagram @zenetotoscanooficial