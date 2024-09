A fiscalização contra o descarte irregular de lixo será intensificada no trajeto do Círio de Nazaré

Com o Círio de Nazaré se aproximando, a fiscalização ambiental em Belém será reforçada, principalmente no combate ao descarte irregular de lixo ao longo do trajeto da procissão.

Em parceria com a Diretoria da Festa, o ‘Fiscaliza Belém’ está mapeando o trajeto do Círio para identificar pontos de descarte irregular de lixo, visando uma ação mais eficiente da Ciclus Amazônia na coleta dos resíduos.

Após identificar os pontos críticos, o ‘Fiscaliza Belém’ manterá vigilância constante para evitar novos casos de descarte irregular de lixo e, se necessário, identificar e punir os infratores.

Foto: Mácio Ferreira / Ag. Belém