A grande atriz Paolla Oliveira recebe título de Cidadã Paraense e celebra raízes culturais

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) conferiu à atriz Paolla Oliveira o título de Cidadã Paraense. A honraria, oficializada pelo Decreto Legislativo nº 39/2024, de autoria da deputada Lívia Duarte, reconhece a contribuição da artista para a cultura e o povo paraense.

Paolla, que também é rainha de bateria da Grande Rio, escola que em 2025 levará o Pará para a Sapucaí com o enredo ‘Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós’, tem estreitado laços com o estado, especialmente após sua participação na seletiva de samba-enredo da escola.

Em recente publicação em suas redes sociais, a atriz Paolla Oliveira compartilhou um vídeo em que aparece em uma aula de carimbó, treinando os passos da dança paraense sob a orientação da professora Andreia de Vasconcelos. Na legenda, a atriz expressou sua admiração pela dança, afirmando: ‘Mantendo meu corpo em movimento em ritmo de carimbó. Adorando saber cada vez mais das raízes dessa dança linda e difícil’.

Foto: A Província do Pará