Hemopa amplia rede de coleta e registra aumento de 6% nas doações de sangue em 2024

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) alcançou um aumento de 6% nas doações de sangue em 2024, totalizando 90.103 bolsas coletadas, em comparação às 85.091 registradas em 2023. Esse crescimento é resultado de uma série de iniciativas voltadas para a descentralização dos serviços de coleta e a modernização das unidades de atendimento.

Descentralização – Em 2024, o Hemopa intensificou a descentralização de seus serviços, inaugurando agências transfusionais nos municípios de Ourilândia do Norte, Bragança, Portel, Salinópolis e Santana do Araguaia, além de uma unidade em Belém. Essas novas agências ampliaram a cobertura hemoterápica, facilitando o acesso dos pacientes aos serviços de transfusão e garantindo um estoque mais robusto para atender às demandas do estado.

Outro marco foi a ampliação do Posto de Coleta no Pórtico Castanheira, em Belém, que visa aumentar as doações em cerca de 20% nos próximos meses. A unidade está localizada estrategicamente na Região Metropolitana, permite que mais doadores tenham acesso ao serviço de coleta, fortalecendo os estoques de sangue para os hospitais da região.

Investimento – O Hemopa investiu ainda em novos equipamentos para suas unidades, incluindo centrífugas, geladeiras de armazenamento e cadeiras de coleta, que proporcionam maior eficiência e conforto aos doadores. Essas melhorias fazem parte de um esforço contínuo para modernizar os processos e garantir a segurança e qualidade na coleta e no processamento do sangue.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, comenta sobre os avanços conquistados. “Com a nobre missão de garantir a cobertura hemoterápica e hematológica no Estado do Pará, a Fundação Hemopa celebra o Dia Nacional do Doador Voluntário com um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2023. Isso reflete a crescente sensibilização da população e o engajamento da nossa equipe em difundir a importância da doação de sangue. Esse aumento também é resultado de dezenas de campanhas externas realizadas em vários municípios do Pará, muitos dos quais nunca tinham praticado o gesto da doação. Durante o mês de novembro, teremos diversas ações de promoção à doação de sangue, como palestras, eventos, a Jornada de Hematologia e Hemoterapia, caminhadas de incentivo, comemorações do Aniversariante Solidário, oficinas e gincanas”.

O engenheiro civil e doador regular, Roberto Carvalho, compartilhou sua experiência. “Sempre acreditei que doar sangue é uma forma simples, mas extremamente poderosa de ajudar o próximo. Saber que meu gesto pode salvar vidas é o que me motiva a continuar doando. E fico feliz em ver que o Hemopa está crescendo, inaugurando unidades e aumentando o número de doações. Isso mostra que estamos no caminho certo para ajudar ainda mais pessoas”.

Serviço – Para aqueles que desejam se tornar doadores, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e apresentar um documento de identificação com foto e CPF. As unidades de coleta do Hemopa em Belém e no interior do estado estão de portas abertas para receber novos doadores.

Fonte: Agência PArá/Foto: Rodrigo Pinheiro