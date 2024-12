Defesa diz que Braga Netto pediu para depor à PF imediatamente

O advogado José Luís de Oliveira Lima, novo defensor do general Walter Braga Netto, disse que o militar está “sereno” e pediu para depor “imediatamente” à Polícia Federal. Ao jornal O Globo, Lima chamou a delação do tenente-coronel Mauro Cid de “mentirosa” e “pior” do que as realizadas durante a Operação Lava Jato.

– O general está sereno, lógico que desconfortável com a atual situação. Ele respeita o Judiciário e confia que sua inocência será provada, tanto que pediu para depor imediatamente – disse o advogado, que substituiu Luis Henrique Prata na defesa de Braga Netto a pedido da família do militar.

Lima rechaçou a hipótese de que o general faça qualquer acordo de delação e destacou que a primeira medida tomada por ele foi pedir para que Braga Netto seja ouvido pela Polícia Federal.

– Ele não irá celebrar nenhum acordo, uma vez que não praticou nenhum ilícito. Nosso primeiro ato foi pedir para que ele seja ouvido pela Polícia Federal para esclarecer todas as mentiras e restabelecer a verdade – apontou.

Ao falar sobre a delação de Mauro Cid, o advogado de Braga Netto afirmou que o ex-ajudante de ordens já mudou diversas vezes de versão e que, “no momento oportuno”, isso será desmascarado.

– A delação do Mauro Cid consegue ser pior do que as piores ilegalidades da Lava Jato. Seu acordo deveria ter sido rescindido faz tempo, ele muda de versão a toda hora. É uma ficção que no momento oportuno será desmascarada. Ele é um homem desesperado e, para não pagar pelos seus erros, imputou condutas inexistentes ao general Braga Netto – declarou.

Braga Netto está preso desde o último sábado (14) após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que apontou que ele supostamente teria cometido obstrução de Justiça ao manter contato com a família de Mauro Cid.

