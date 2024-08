Credenciamento para cobertura do Círio 2024 inicia no dia 26 de agosto

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) inicia no dia 26 de agosto o credenciamento da imprensa e demais profissionais que cobrirão os eventos do Círio 2024. As credenciais para o período de 08 a 28 de outubro (período entre a abertura do Círio e o Recírio) deverão ser solicitadas por meio do cadastro em formulário disponível no site oficial da festividade: www.ciriodenazare.com.br, na aba Círio 2024, entre os dias 26 de agosto a 06 de setembro.

Os veículos receberão uma única credencial que dará direito à circulação nos perímetros das ruas que estarão fechados pelos órgãos de segurança e nos eventos, como Trasladação e a grande romaria de domingo, dia 13 de outubro. O período de entrega das credenciais será a partir de 30 de setembro, na Diretoria do Círio, localizada no Centro Social de Nazaré, na área do estacionamento da Basílica Santuário.

A DFN informa que também disponibilizará a divulgação de fotografias, imagens e informações por meio da assessoria de imprensa da mesma, assim como pelas assessorias da Basílica Santuário e Guarda de Nazaré, além de poderem utilizar o material produzido pelos veículos oficiais encarregados da transmissão: TV Nazaré, TV Basílica e TV Círio (estes dois canais do YouTube), além dos sites oficiais e das redes sociais participantes: Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário, Círio Oficial, Guarda de Nazaré e Rede Nazaré, obviamente com os devidos créditos.

O credenciamento de fotógrafos, cinegrafistas e repórteres para o registro do Manto 2024 na sacristia da Basílica Santuário, dia 10 de outubro, será de responsabilidade da Basílica Santuário, independente do credenciamento para o Círio 2024. “Queremos deixar esclarecido que a credencial do Círio não dá acesso ao espaço que será disponibilizado para fotos do manto, no dia da apresentação. Será outra credencial e de responsabilidade da comunicação da Basílica. Da mesma forma, a credencial do Círio não dá acesso ao navio que transporta a Imagem Peregrina no Círio Fluvial. Este credenciamento é de responsabilidade da Marinha do Brasil, assim como o cadastro das embarcações. Outra informação importante é sobre o acesso ao palanque para cobertura da chegada do Círio Fluvial, assim como no ano passado, vamos fazer um credenciamento separado, priorizando quem trabalha com imagens”, afirma Oswaldo Mendes, diretor de marketing. A DFN se compromete a divulgar as fotos e o descritivo oficial tão logo ocorra a apresentação.

Confira abaixo as orientações gerais para credenciamento:

Veículos profissionais que serão credenciados: TVs, rádios, jornais impressos e portais de notícias. Não serão liberadas credenciais para setores administrativo e financeiro, por exemplo.

Cada veículo deve informar o nome do profissional, cargo e comprovante de vínculo empregatício. A credencial será única para todo o período da quinzena ciriana e não será nominada com a identificação do profissional, apenas do veículo, para facilitar o revezamento das equipes.

Blogs, sites e redes sociais: somente será liberado para jornalistas profissionais e/ou aqueles que comprovem o trabalho relevante e apropriado de divulgação da festividade. Será exigido no mínimo um ano no ar e com número relevante de visualizações ou engajamento (que devem ser comprovados).

Freelas (autônomos): profissional jornalista ou fotógrafo profissional (com experiência no mercado).

Estudantes: não será liberado credenciamento. A orientação da Diretoria da Festa de Nazaré é que eles utilizem material dos sites oficiais e redes sociais, sempre colocando os créditos de textos e fotos. Veículos subordinados a instituições de ensino devem enviar as solicitações como os demais veículos profissionais, comprovando a ligação do profissional e/ou estudante na cobertura, sob responsabilidade total da instituição de ensino que solicitou o credenciamento.

Serviço:

Credenciamento para cobertura do Círio 2024

Período: 26 de agosto a 6 de setembro

Link para inscrição: www.ciriodenazare.com.br, na aba Círio 2024 – Credenciamento Imprensa

Entrega das credenciais: a partir de 30 de setembro de 2024, na DFN, localizada no Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica Santuário, de 14 às 19h.

Imagem: Divulgação/DFN