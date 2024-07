Brasil tem dois aeroportos na lista dos 10 melhores do mundo

Um levantamento divulgado pela empresa AirHelp Score ranqueou os melhores aeroportos do mundo na visão dos próprios usuários. Dentre 239, os aeroportos de Brasília (DF) e Belém (PA) foram os representantes brasileiros com maior destaque, ficando em quinto e nono lugar respectivamente.

A pesquisa realizada por usuários aéreos levou em conta três categorias, sendo elas pontualidade, qualidade do serviço (equipe, tempo de espera, pontualidade e limpeza) e qualidade de lojas e restaurantes. O Aeroporto Internacional de Brasília obteve nota 8,6 para pontualidade dos voos, 8 para qualidade do serviço e 7,9 para qualidade de alimentação e lojas, alcançando 8,32 como nota final. Já o de Belém recebeu nota 8,3 para pontualidade dos voos, 8,1 para qualidade do serviço e 8,3 para qualidade de alimentação e lojas, atingindo 8,26 como nota final.

Além de Brasília e Belém, posicionados entre os 10 primeiros, outros brasileiros tiveram destaque: Guararapes, em Recife-PE (14º); Confins, em Belo Horizonte-MG (19°); Salgado Filho, Porto Alegre-RS (26º lugar); Santos Dumont, Rio de Janeiro-RJ (40º); Afonso Pena, Curitiba-SC (46°); Congonhas/,São Paulo-SP (57º); Guarulhos, São Paulo-SP (59°); Viracopos, Campinas-SP (62º); Hercílio Luz, Florianópolis-SC (65°) e Galeão, Rio de Janeiro-RJ (67°). Os campeões da pesquisa foram o aeroporto de Hamad, no Catar, com a 1ª colocação, seguido do aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, em 2º lugar, e do terminal de Chubu Centrair, no Japão, em 3º.

A lista de melhores do mundo é elaborada e divulgada anualmente pela empresa AirHelp Score, especializada em direito dos passageiros aéreos. Para o ranking deste ano foram ouvidos cerca de 17.500 mil usuários, de 64 países, e os dados foram analisados de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024.

CONHEÇA O BRASIL

O Ministério do Turismo desenvolve várias ações para estimular o brasileiro a viajar mais pelo país. Uma delas é o “Conheça o Brasil: Voando”, parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e empresas aéreas. O programa envolve, por exemplo, o aumento da oferta de voos e a opção de “stopover”, já disponível em cidades como São Paulo (SP), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Recife (PE), Manaus (AM) e Belém (PE). Na modalidade, com a mesma passagem, o turista visita um local intermediário antes de seguir ao destino final.

Já o “Conheça o Brasil: Realiza” permite o acesso de correntistas do Banco do Brasil a uma linha de crédito voltada à aquisição de serviços turísticos, a partir de condições diferenciadas. O trabalho do MTur também engloba o “Conheça o Brasil: Cívico”. A iniciativa visa incentivar estudantes, professores e pesquisadores a visitarem destinos conectados à história nacional e tem um projeto-piloto desenvolvido em Brasília (DF) e cidades do entorno da capital.

Imagem: Divulgação