Ações de segurança garantem fluidez na Romaria da Juventude 2024

Como uma das ações previstas da “Operação Círio 2024”, as forças de segurança e trânsito estadual e municipal executaram o esquema de apoio à 22ª Romaria da Juventude neste sábado (19). Policiamento ostensivo, bloqueio de vias e apoio aos romeiros durante o traslado nas ruas da capital foram algumas das ações promovidas.

A Romaria é uma das procissões oficiais que todos os anos destaca um percurso diferente, além de ser presente a animação da juventude, principal público do cortejo. Em 2024, a concentração e saída da Romaria ocorreu desde as 15 horas no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro da Pedreira, e com destino à Praça Santuário.

A procissão percorreu este ano uma distância de 5,6 km, com cerca de duas horas de percurso, reunindo aproximadamente 35 mil participantes.

O esquema elaborado da referida ação visou prestar segurança, ordenamento do trânsito, além de coordenar atendimentos médicos em casos de necessidade, pontua o secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira.

“A nona romaria do Círio de Nazaré, a Romaria da Juventude é um momento que reúne os jovens que prestam homenagem a Nossa Senhora de Nazaré então nós elaboramos a estratégia de segurança para garantir a tranquilidade de todos os participantes. Temos um efetivo de 139 agentes atuando com patrulhamento a pé e em viaturas de duas e quatro rodas, monitoramento por câmeras, além de pontos de apoio médico”, destacou.

Os órgãos de trânsito executaram o acompanhamento nos trajetos e a organização do trânsito durante a romaria. As equipes ostensivas garantiram a segurança dos participantes, por meio de abordagens e rondas no entorno. Para os locais também estavam foram disponibilizadas equipes para atendimento pré-hospitalar, atividades de salvamento, controle de pânico e combate a incêndio.

Para quem participa todos os anos, a presença das forças de segurança é um estímulo a mais para prestar sua homenagem. É o caso de Gabriella Corrêa que este ano completa dez anos participando da romaria.

“Participo da Romaria da Juventude desde os meus 14 anos, desde então, eu não perco uma romaria. Muito difícil. Este ano vi a segurança reforçada logo quando cheguei na Igreja, vi várias viaturas de Polícia Militar. Isso me deixa um pouco mais confiante para prosseguir na procissão, porque eu estou vendo muitos policiais entre a gente, bem perto até”, afirmou.

Operação Círio 2024

Mais de 8 mil agentes das forças de segurança pública estadual, além dos órgãos parceiros, estão empregados nas ações durante a “Operação Círio 2024”, desenvolvida e coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com órgão de segurança, da esfera federal, municipal e estadual, que vem sendo planejadas há alguns meses antecedentes à programação. Também são empregadas mais de 1.500 viaturas, 11 lanchas e 02 aeronaves.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará