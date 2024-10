Orla do Icuí do recebe primeira “Corridinha das Crianças”

Para homenagear o mês das crianças, no dia (26) de outubro, a partir das 8h da manhã, a Orla do Icuí vai receber a primeira edição da “Corridinha das Crianças”, competição gratuita voltada aos pequeninos de 7 a 12 anos. O evento é da Prefeitura de Ananindeua e organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ).

O intuito da prova é mostrar a importância das práticas desportivas no desenvolvimento social, físico e mental das crianças. Essa é uma oportunidades de integração da sociedade civil e o poder público no combate ao sedentarismo e na prevenção de doenças, como; diabetes tipo 2, câncer, cardiovasculares, hipertensão, obesidade e entre outras.

Incentivar o esporte ajuda crianças e jovens no desenvolvimento de hábitos saudáveis, além de garantir qualidade de vida. Para participar da prova os pequeninos deverão ter o acompanhamento dos responsáveis.

As inscrições e informações são feitas no código QR da imagem acima, no link e telefone, abaixo;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbZCAoDlWZ

