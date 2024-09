Advogada de Deolane é indiciada por falsidade ideológica

A advogada Adélia de Jesus Soares, que representa a influenciadora digital Deolane Bezerra, foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa. Segundo as investigações, Adélia teria se associado a chineses para abrir empresas de fachada, permitindo exploração ilegal de jogos de azar no Brasil.

De acordo com detalhes da apuração divulgados pela TV Globo, Adélia abriu uma empresa com documentação falsa na junta comercial da cidade paulista de Suzano. A companhia era chamada Playflow e ficava sediada nas Ilhas Virgens Inglesas.

– A empresa PlayFlow foi aberta de maneira totalmente irregular, tendo sido juntado um pdf inválido em inglês de supostos atos constitutivos de uma empresa sediada na Ilhas Virgens Inglesas e a Playflow foi criada na JUC-SP como sendo uma representante dessa empresa internacional chamada Peach Blossom River Technology Ltd. – diz um trecho da investigação.

Em nota, a defesa de Adélia disse que as acusações contra a advogada decorrem de um golpe praticado contra ela e que seu nome foi usado de maneira indevida. Os advogados afirmam que ela está “ciente dos fatos mencionados e já tomou todas as providências legais cabíveis”, entre elas “o registro de boletins de ocorrência, visando proteger sua integridade e reputação”.

– As acusações feitas contra ela são infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros, que utilizaram seu nome de forma indevida e criminosa. A Dra. Adélia informa que está colaborando ativamente com as autoridades para esclarecer os fatos e responsabilizar os verdadeiros culpados, uma vez que apenas prestou suporte administrativo para a empresa em questão – completa.

SOBRE DEOLANE

Deolane foi presa no dia 4 de setembro durante a Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, no Recife, capital do estado. A ação visa combater uma organização criminosa que seria voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A mãe dela, Solange Bezerra, também foi detida na mesma operação.

A influenciadora estava no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, quando foi detida. Segundo a polícia, a advogada foi levada inicialmente para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da capital pernambucana. Posteriormente, ela ficou presa na Colônia Penal Feminina, no bairro da Iputinga, também na Zona Oeste da cidade.

No dia 9 de setembro, ela chegou a ser liberada da prisão para cumprir prisão domiciliar por ter sido beneficiada pelo artigo 318-A do Código de Processo Penal, que estabelece a substituição da prisão preventiva por domiciliar no caso de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. A advogada tem uma filha de 8 anos de idade.

No entanto, após a influenciadora descumprir algumas regras determinadas pela Justiça para que ficasse presa em casa, o Judiciário determinou que ela voltasse para a prisão, o que aconteceu no dia 10 de setembro, apenas um dia após a soltura.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal