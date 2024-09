O que Silvio Santos disse sobre novo filme biográfico

Em um dos momentos mais marcantes de sua carreira, o apresentador Rodrigo Faro, da Record TV, protagoniza um filme sobre a trajetória de Silvio Santos. O pedido para interpretar o icônico apresentador foi feito ao próprio Silvio Santos em 2018, durante uma participação no Programa Silvio Santos. A resposta de Silvio foi calorosa e cheia de entusiasmo.

O dono do SBT, ao vivo em seu programa, expressou sua alegria com a realização do projeto: “Eu sempre sonhei em ter um filme para mostrar para os meus netos. Agora que o sonho está se realizando, eu estou feliz. Pareço um Ano Novo de felicidade. E saber que vou ser representado pelo garoto de ouro da Record me deixa mais contente ainda.”

Silvio Santos Morre em 2024 aos 93 Anos

Infelizmente, Silvio Santos não pôde ver o filme terminado. O apresentador faleceu em agosto de 2024, aos 93 anos. Durante a pré-estreia, Rodrigo Faro compartilhou que recebeu mensagens importantes e emocionantes de boa sorte, especialmente de membros da família Abravanel. Segundo Faro, essas mensagens foram um apoio significativo nesse momento.

Família Abravanel Autorizou Filme?

Uma pergunta que muitos fizeram foi se a família Abravanel tinha autorizado a produção do filme. De acordo com o diretor Marcelo Antunez, o filme foi feito sem cooperação direta da família, do SBT ou das empresas de Silvio Santos. “A família vai poder ver. Ele, infelizmente, não teve essa oportunidade. Mas não houve nenhum tipo de compromisso com ninguém a respeito de abordar algum assunto de uma forma ou outra. Isso não existiu”, esclareceu Antunez.

Como Rodrigo Faro Conseguiu o Papel de Silvio Santos?

A trajetória para conseguir o papel de Silvio Santos não foi simples. Rodrigo Faro visitou o palco do Programa Silvio Santos em 2018 especialmente para pedir a permissão ao apresentador. “Eu só aceitaria o personagem com a aprovação do dono do SBT,” afirmou Faro. Essa visita foi um momento crucial e deu o aval que Rodrigo precisava para seguir em frente com o projeto.

Detalhes da Produção do Filme

O filme sobre Silvio Santos promete ser um mergulho profundo na vida e carreira do ícone da televisão brasileira. A produção segue a linha de outros filmes biográficos de sucesso, trazendo momentos importantes e emocionantes da vida de Silvio.

Protagonista: Rodrigo Faro

Rodrigo Faro Diretor: Marcelo Antunez

Marcelo Antunez Início da Produção: 2018

2018 Lançamento: 2024

Os fãs de Silvio Santos e do cinema brasileiro já estão na expectativa para assistir ao filme. A produção promete não apenas entreter, mas também homenagear uma das figuras mais importantes da televisão brasileira.

E você, está ansioso para assistir ao filme sobre a vida de Silvio Santos? A história desse ícone certamente emocionará muitos, e a interpretação de Rodrigo Faro certamente fará justiça ao legado de um dos maiores apresentadores do Brasil.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Antonio Nehemias/SBT