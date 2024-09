Alubar está entre as 500 maiores empresas do Brasil

O Grupo Alubar, maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina e maior produtor de vergalhões de alumínio do continente americano, está pelo 5º ano consecutivo entre as 500 maiores empresas do Brasil, de acordo com o ranking Valor 1000, publicado esta semana pelo jornal Valor Econômico. A empresa obteve o 336º lugar na lista, subindo 617 posições em relação a 2013, quando entrou no ranking pela primeira vez.

SETOR

No segmento de Eletroeletrônica, a Alubar se destaca como a 3ª maior do país e a empresa de melhor desempenho financeiro nas regiões Norte e Centro-Oeste, considerando critérios como receita líquida, evolução da receita líquida, margem Ebitda, rentabilidade, cobertura de juros e alavancagem financeira. Avaliando isoladamente a evolução da receita líquida e a rentabilidade, o Grupo Alubar é o maior do setor eletroeletrônico brasileiro.

Imagem: Divulgação