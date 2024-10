Alunos de Geologia fazem visita técnica em Unidades de Conservação do Ideflor-Bio

Estudantes do curso de Geologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Campus Marabá, realizaram uma visita técnica ao Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas e à Área de Proteção Ambiental (APA) Araguaia, localizadas no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense. A atividade envolveu 30 alunos do 5º e 9º períodos e foi acompanhada por três professores do curso, com o objetivo de estudar formações rochosas e afloramentos típicos da região.

Durante a manhã, os alunos, guiados por condutores de trilhas credenciados pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), visitaram a cachoeira Três Quedas e seguiram rumo à Casa de Pedra, uma formação geológica significativa dentro do Parque. Ao longo do percurso, os estudantes tiveram a oportunidade de analisar os aspectos geológicos das rochas e formações, observando de perto as características do terreno que tornam a área um local de relevância para o estudo da geologia.

A visita proporcionou uma imersão prática nas disciplinas de campo que integram o curso, permitindo aos alunos aplicarem conceitos aprendidos em sala de aula à realidade geológica local. De acordo com um dos professores presentes, a experiência foi essencial para compreender de forma mais aprofundada as formações rochosas que compõem a geodiversidade da Serra das Andorinhas e da APA Araguaia, que apresentam estruturas raras e de grande importância científica.

Após a caminhada e análise nas áreas de afloramento, o grupo passou por outras atrações naturais da região, como as cachoeiras Quarta Queda e Três Quedas. Essas paradas, além de complementarem a visita técnica com mais exemplos de formações rochosas e de erosão natural, proporcionaram um momento de interação com o ambiente, reforçando a importância da preservação e conservação dessas áreas.

MEMORIAL

No período da tarde, os alunos visitaram o Memorial Fotográfico da Serra das Andorinhas, localizado na base do Ideflor-Bio, em São Geraldo do Araguaia. O espaço preserva a memória e a história geológica da região, além de promover a educação ambiental para visitantes e estudantes. A visita ao memorial foi uma oportunidade para os alunos conhecerem mais sobre a história da região e os trabalhos de conservação desenvolvidos ao longo dos anos.

A gerente da Região Administrativa do Araguaia do Ideflor-Bio, Laís Mercedes, destacou a relevância de atividades como essa para o desenvolvimento acadêmico e a promoção da pesquisa científica dentro das unidades de conservação. “Essa atividade é muito importante porque incentiva e estimula a pesquisa dentro das UCs. A gente está recebendo alunos e professores que podem desenvolver trabalhos de conclusão de curso aqui, além de promover o turismo e a educação ambiental. Esses três eixos – pesquisa, uso público e educação ambiental – são fundamentais para o trabalho que realizamos aqui”, afirmou;

Para o biólogo do Ideflor-Bio, Wagner Bastos, a visita também teve um papel relevante no incentivo ao turismo sustentável e ao uso público das UCs, mostrando aos alunos a importância de divulgar e promover essas áreas para que mais pessoas possam conhecer e preservar o patrimônio natural do sudeste paraense.

“Os alunos ressaltaram a importância da atividade para sua formação profissional, destacando o papel das UCs como espaços não só de preservação ambiental, mas também de fomento à ciência e à educação ambiental, colaborando para a formação de profissionais qualificados e conscientes sobre a necessidade de conservar esses espaços naturais”, enfatizou o especialista.

Imagens: Agência Pará de Notícias