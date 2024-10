Socialite seria pivô de “triângulo amoroso” secreto na Fórmula 1

Com mais de 130 mil seguidores no Instagram e cerca de 138 mil no TikTok, Estelle compartilha sua rotina e dicas de moda nas redes sociais.

Asocialite britânica Estelle Ogilvy, de 22 anos, está no centro de um “triângulo amoroso” envolvendo dois pilotos de Fórmula 1: o argentino Franco Colapinto, de 21 anos, e o britânico Oliver Bearman, de 19. De acordo com a imprensa europeia, os três estão envolvidos em uma relação marcada por idas e vindas.

Estelle, que faz pós-graduação em direito em Londres e também trabalha como influenciadora, vivia um relacionamento discreto com Bearman. O piloto, que recentemente ganhou destaque ao substituir Carlos Sainz na equipe Ferrari, mantinha o romance em segredo, até que a mídia o revelou após sua ascensão na Fórmula 1.

Com mais de 130 mil seguidores no Instagram e cerca de 138 mil no TikTok, Estelle compartilha sua rotina e dicas de moda nas redes sociais. Segundo o portal The Sun, o relacionamento entre Estelle e Bearman chegou ao fim recentemente, colocando um ponto final no casal.

Após o término com Bearman, Estelle teria reatado com seu ex-namorado, Franco Colapinto. Durante a temporada 2024 da Fórmula 1, Colapinto competiu em três provas pela equipe Williams, alimentando as especulações sobre o envolvimento entre ele e a socialite.

POR GUILHERME BERNARDO