Ao vivo | Botafogo-PB x Remo | Série C | 05.10.24

Botafogo-PB e Remo protagonizam o último duelo da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para este sábado (5), às 17h30, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, contrasta os distintos objetivos das equipes na competição. Acompanhe ao vivo no Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

Jogando em casa, o Botafogo-PB, apesar da campanha histórica na primeira fase, foi eliminado da Série C após perder para o Volta Redonda. O Belo, que viverá sua 12ª Série C consecutiva, busca se recuperar da eliminação.

O Remo, invicto há sete partidas e com nove pontos, chega à última rodada do quadrangular com o objetivo de garantir a vaga na final da Série C. Para isso, precisa vencer o Botafogo-PB e superar o Volta Redonda na classificação. O Leão, que não vence o Belo na Paraíba desde 2018, buscará quebrar este tabu e conquistar o acesso.

