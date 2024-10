A comercialização e o consumo de álcool estarão proibidos no dia da eleição; Veja onde

A Lei Seca nas eleições brasileiras é uma medida que visa garantir a ordem e segurança durante o dia de votação. A norma, que proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas em determinados territórios, é decidida pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) em parceria com as secretarias de segurança de cada estado. Este ano, a aplicação da Lei Seca foi variada, com alguns estados aderindo rigorosamente e outros optando por não implementá-la.

Para o pleito de 2024, sete estados decidiram adotar integralmente a Lei Seca, enquanto 13 optaram por não aplicá-la. Quatro estados escolheram adotar a medida parcialmente, aplicando a proibição apenas em certas cidades ou regiões. As regras são estabelecidas para assegurar que o processo eleitoral transcorra de maneira tranquila, evitando incidentes relacionados ao consumo de álcool.

O que é a Lei Seca nas Eleições?

A Lei Seca eleitoral tem como principal objetivo garantir a segurança e a ordem pública durante o dia de eleição. Acredita-se que a restrição ao consumo de álcool ajuda a evitar tumultos, brigas e outras desordens que podem comprometer a integridade do processo eleitoral. A aplicação ou não da Lei Seca é uma decisão que cabe aos TREs em conjunto com as autoridades de segurança de cada estado.

Quais Estados Aderiram à Lei Seca em 2024?

No ano de 2024, a Lei Seca foi aplicada de forma variada em diferentes estados do Brasil. Alguns adotaram as restrições, enquanto outros decidiram não seguir essa prática. Os estados que implementaram a Lei Seca este ano são:

Alagoas : A aplicação será definida próxima ao dia da eleição.

: A aplicação será definida próxima ao dia da eleição. Acre : Proibição a partir da noite de 5 de outubro.

: Proibição a partir da noite de 5 de outubro. Maranhão : Restrição das 0h às 22h do dia 6 de outubro.

: Restrição das 0h às 22h do dia 6 de outubro. Pará : Com horários definidos localmente.

: Com horários definidos localmente. Piauí : Do dia 5 às 18h do dia 6 de outubro.

: Do dia 5 às 18h do dia 6 de outubro. Paraná : Das 8h às 18h do dia 6 de outubro.

: Das 8h às 18h do dia 6 de outubro. Amazonas: Das 6h às 18h do domingo, 6 de outubro.

Estados que Não Implementaram a Lei Seca

Por outro lado, 13 estados decidiram não aplicar a Lei Seca durante as eleições de 2024. Entre eles estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e Rio Grande do Sul. Cada estado tem a liberdade para determinar se a norma será adotada, considerando suas particularidades e necessidades locais.

Por Que Alguns Estados Optaram por Adotar a Lei Seca Apenas Parcialmente?

Alguns estados, como Mato Grosso, Goiás e Sergipe, decidiram aplicar a Lei Seca em apenas algumas cidades. As razões para essa decisão podem variar desde questões de segurança local até tradições culturais que influenciam o comportamento dos eleitores. Em Mato Grosso, por exemplo, a restrição vale para 10 cidades específicas.

Mato Grosso: Aplicada em 10 cidades, de 23h do dia 5 até 19h do dia 6 de outubro. Goiás: Restrições em três cidades, das 18h de sábado até 18h de domingo. Sergipe: Em 32 cidades, com horários variados de restrição. Mato Grosso do Sul: Aplicação em sete cidades, com horários específicos.

Estas decisões refletem a diversidade do país e a autonomia dos estados em decidir como manter a ordem durante um evento tão importante quanto as eleições. A escolha de adotar medidas restritivas em determinadas localidades demonstra uma tentativa de equilibrar o livre-arbítrio com a segurança pública.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / AndrewLozovyi