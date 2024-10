Ao vivo| CRB X Paysandu |  Brasileirão Série B | 04.11.24

O Paysandu enfrenta o CRB em uma partida fundamental para fugir do rebaixamento para a Série C na noite de hoje (04), em Maceió (AL), a partida é válida 30ª rodada da competição, acontecerá às 20h, no Estádio Rei Pelé. Acompanhe ao vivo no Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

Em uma luta contra o tempo, o CRB, precisa vencer o adversário se quiser sair da zona de rebaixamento e ultrapassar o Paysandu, para se garantir e conseguir pontuar na tabela. O CRB entra em campo com 1 vitória em cima do América-MG em casa, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos.

O Paysandu chega nessa fase sem risco de entrar no Z4 nesta rodada mesmo se perder fora de casa, mas pontuar é um fator importante para os bicolores. O Papão vem de uma série de duas vitórias e três derrotas.

