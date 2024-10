Concurso CREA-PA: Engenheiros, agrônomos e técnicos, inscrevam-se!

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA PA) acaba de lançar um concurso público que promete agitar o cenário do serviço público no estado. Com 27 vagas diretas e cadastro reserva, o certame é voltado para candidatos de níveis médio e superior. Se você está de olho em uma carreira estável e desafiadora, essa pode ser a possibilidade que estava esperando.

As inscrições se abrem em 1º de outubro e fecham em 31 de outubro de 2024, dando um mês para que os interessados se inscrevam. Este concurso atende a uma demanda crescente por profissionais qualificados nas áreas de engenharia e agronomia, além de funções administrativas essenciais para o funcionamento do conselho.

Quais Vagas Estão Disponíveis no Concurso CREA PA?

Se você está ansioso para descobrir quais posições estão em oferta, aqui vai uma boa notícia: as vagas são diversas e abrangem várias especialidades. O CREA PA está procurando incorporá-los ao seu quadro em cargos que são fundamentais. Vamos conferir as oportunidades:

Agente Administrativo: O total de 19 oportunidades para quem tem habilidades em organização e gestão.

Especialistas da Modalidade Civil: Estão disponíveis 3 posições para profissionais da área.

Mecânica e Metalúrgica: 2 vagas para quem possui formação e experiência específicas.

Agrimensura, Geologia, Minas e Agronomia: Cada uma dessas modalidades conta com 1 vaga.

Além disso, há oportunidades para níveis superiores em Direito e Contabilidade, destacando a abrangência do concurso.

Como Participar do Concurso Público do CREA PA?

Inscrever-se no concurso é um processo simples, mas que exige atenção. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por via online, através do site do Instituto AOCP, entidade organizadora do concurso. Ficou interessado? Não perca o prazo, que vai do primeiro dia, 1º de outubro, até o último minuto do dia 31 do mesmo mês, às 17h.

A inscrição requer um investimento financeiro que varia com a posição desejada, entre R$ 90,00 e R$ 120,00. Caso você se encaixe nos requisitos de isenção de taxa, poderá solicitá-la entre 1º e 3 de outubro. Aproveite essa oportunidade, mas esteja atento às regras!

Quais São as Etapas do Processo Seletivo?

A seleção dos candidatos será um processo que visa garantir a entrada dos melhores profissionais. O concurso do CREA PA contará com diversas fases:

Prova Objetiva: Teste de conhecimentos gerais e específicos será aplicado. Prova Discursiva: Avaliação escrita para análise do raciocínio e da argumentação do candidato. Prova de Títulos: Valorização das qualificações educacionais e experiências profissionais acumuladas.

Tenha em mente a data de 8 de dezembro de 2024 para as provas objetiva e discursiva. Esteja preparado e focado na conquista!

Qual é a Remuneração e a Carga de Trabalho?

Agora vamos falar sobre o que todo mundo quer saber: salário e trabalho. Os servidores selecionados terão uma carga de trabalho de 30 horas semanais, o que proporciona um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As remunerações oferecidas variam de R$ 4.153,17 a R$ 8.472,00, dependendo do cargo.

Além do salário competitivo, o concurso apresenta uma excelente perspectiva de carreira com potencial de prorrogação por até dois anos após a nomeação. Essa condição adiciona ainda mais valor ao emprego, buscando sempre os melhores resultados.

