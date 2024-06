Ao Vivo | Paysandu x América-MG | Brasileirão Série B | 04/06/24

Na noite desta terça-feira (4), Paysandu e América-MG se enfrentam no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro, às 21h30. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube oficial de A Província do Pará e do Grupo Marajoara, Rádio e TV Marajoara Canal 50.1.

Ainda sem vencer na competição, o Paysandu busca mudar esse cenário e conseguir sua primeira vitória na série B. A equipe volta para o campeonato embalado pela conquista da Copa Verde 2024, na qual goleou o Vila Nova por 10 a 0 no placar agregado, na última semana de maio.

O América-MG invicto na competição, com quatro vitórias e três empates, o Coelho busca a liderança da Série B. Se vencer, supera o Goiás na tabela.

Se inscreva no canal: