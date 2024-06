Celebração com tema junino marca a 65ª edição do projeto Ponto de Apoio no Parque do Utinga em Belém

Neste sábado (8) e domingo (9), das 8h30 às 11h, o Parque Estadual do Utinga em Belém será o cenário de uma grande festa para celebrar os 6 anos do projeto Ponto de Apoio. A comemoração, que coincide com a 65ª edição da iniciativa, terá como tema os festejos junino.



Uma história de amor e inclusão

O Ponto de Apoio nasceu em junho de 2018, quando um grupo de amigos se uniu para realizar um “evento-teste” em parceria com o Bike Anjo, outro grupo voluntário de Belém. Com apenas duas bicicletas e muita disposição, eles deram início a um projeto que, em seis anos, proporcionou mais de 1.200 passeios para pessoas com deficiência e idosos no Parque do Utinga.

Curiosidades – O projeto surgiu em 2018 quando os familiares do meteorologista João Paulo Nardin Tavares buscaram uma forma melhorar sua rotina, muito domiciliar por conta de uma sequela neurológica após uma parada cardíaca.

“Queríamos algo que pudesse ir além do passeio de carro ou caminhada e lembramos das motos de filmes antigos, com um carrinho de passageiro ao lado. Procuramos uma pessoa, que fabricou a primeira. Então ao trazer o João Paulo para o Utinga, muita gente queria saber onde tinha sido feita, pois tinha um familiar que também queria proporcionar um passeio no parque. Nós somos gratos a Deus por ter condições de comprar uma, mas aí veio a ideia, de oferecer esse momento para mais pessoas”, afirma Mariana Nardin, irmã de João Paulo e uma das fundadoras do projeto.

A cor vermelha das bicicletas também revela o início despretensioso do projeto. “O João Paulo sempre foi muito fã de aviação e da Esquadrilha da Fumaça, que tinha essa pintura vermelha. Então a bike foi toda feita para ser como a cabine do avião, para ele voltar a voar”, explica Mariana.

As bicicletas são fabricadas em Ananindeua, pelo holandês Robin Van Der Veen, o Gringo. Ele mesmo prepara os modelos, que tanto possuem carrinhos ao lado como tem um outro formato, com rampa e base para cadeiras de roda.

Foto: Divulgação