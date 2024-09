Apartamento pega fogo em residencial no Marco

Moradores do edifício condomínio Porto do Sol ficaram tomados pelo susto quando perceberam que as chamas tomavam conta de um apartamento no 18° andar. O incidente começou por volta das 16h30, mas não há informes sobre vítimas.

O condomínio fica localizado na Travessa Timbó, entre avenidas Almirante Barroso e Romulo Maiorana.Inicialmente, duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará chegaram ao local do fogo.

Moradores do prédio deixaram seus apartamentos por medida de segurança.As causas do incêndio só serão conhecidas após a perícia.

Os bombeiros conseguiram debelar as chamas. Esta noite, a reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ esteve em frente ao condomínio Porto do Sol. O movimento estava normalizado. Segundo as informações, o apartamento onde o fogo começou está isolado, mas o incidente não chegou a provocar danos estruturais no prédio.

(Esta matériasegue em atualização).

Imagem: Reprodução/ Redes Sociais