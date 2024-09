Governo de SP processa Boulos pelo uso da marca “Poupatempo”

O Governo do Estado de São Paulo moveu uma ação contra a campanha eleitoral de Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, por usar indevidamente a marca Poupatempo.

A Vara da Fazenda Pública do Foro Central recebeu o processo nesta quinta-feira (5) por conta da marca “Poupatempo da Saúde”, um projeto criado pela campanha do psolista que promete um sistema mais eficiente para o agendamento de consultas médicas na rede municipal de saúde.

Na ação, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), que detém oito registros da marca Poupatempo, alega não ter autorizado o uso do nome pelo candidato de esquerda e diz que a situação pode causar confusão no público e ser prejudicial ao interesse público. As informações são da Veja.

O pedido feito é para que a campanha de Boulos suspenda o uso da marca, para evitar penas e também o pagamento de indenização.

Ao comentar o processo, a campanha do psolista disse que a ação movida pela Prodesp é um ataque “desesperado” de aliados do atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). E que se trata de uma tentativa de desviar a atenção da “negligência do atual prefeito com o serviço de saúde na cidade”.

Fonte: Pleno news/Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados