Arte Ribeirinha Paraense inspira nova campanha

Ao navegar pelos rios da Amazônia, encontramos beleza não apenas nas paisagens naturais, mas também nas embarcações que transportam a população pelas águas. Inspirado por essa conexão, O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil, lança a campanha “Pará, a Beleza Flui Aqui”. Em parceria inédita com o Instituto Letras que Flutuam, a marca apresentará a primeira flagship flutuante do Pará, ancorada no píer da Casa das 11 janelas, personalizada com a arte dos abridores de letras, artistas responsáveis pelas pinturas decorativas das embarcações da região.

O Instituto Letras que Flutuam nasceu após anos de pesquisa sobre os abridores de letras, com a missão de preservar e promover a cultura ribeirinha. O Boticário se inspirou nessas tradições para ambientar a embarcação, convidando o artista Donnys Leal, de Muaná, para criar as letras e caqueados que permeiam a comunicação visual do espaço.

“Acredito que as letras flutuantes trazem uma identificação única nessa campanha. Não só pela técnica, mas porque enriquecem a mensagem da nossa cultura paraense”, afirma Donnys.

Fernanda Martins, idealizadora e diretora do Instituto, destaca a importância do Letras que Flutuam na preservação da arte ribeirinha. “Hoje temos uma instituição cuja missão principal é defender a cultura ribeirinha, principalmente dos abridores de letras, que é o nosso legado de 20 anos de pesquisa. Nesse tempo, entrevistamos mais de 140 abridores de letras e identificamos esse saber, que é o saber eminente amazônico”.

O Boticário é uma marca comprometida com a valorização da cultura paraense e com a campanha “Pará, a beleza flui aqui” celebra um momento importante para a marca. “A chegada da nossa flagship em um barco representa um movimento importante para o Boticário, que busca proporcionar experiências que vão além do consumo e criem memórias significativas para nossos consumidores. Em um local em que os rios são tão presentes, que são as “ruas”, nada melhor do que trazer o nosso coração, a vivência de uma flagship de Boti, dentro de um barco. Preparamos com muito carinho experiências exclusivas, pela primeira vez no norte do país.

Queremos estar cada vez mais próximos dos paraenses, reconhecendo e celebrando sua cultura e seus costumes de forma genuína e relevante. Com essa ação, estamos trazendo experiências que conectam as pessoas com o que há de melhor em nossa marca e na cultura local, uma vez que já temos um histórico de ações da marca no Pará já há alguns anos”, afirma Jacqueline Tobaru, diretora de marketing regional do Grupo Boticário.

O barco contará com uma loja flutuante, onde os visitantes poderão conferir os principais lançamentos de outubro, com preços especiais. Em compras acima de R$200,00, o cliente ganha uma embalagem personalizada com as artes dos abridores de letras. Além disso, será possível participar de uma experiência exclusiva de personalização de fragrâncias, como Malbec e Lily.

EVENTO

O barco que ficará ancorado no Pier das 11 janelas poderá receber visitas nos dias 19, 20, 25, 26 e 27 de outubro e 01, 02 e 03 de novembro, sempre das 16h às 22h. O acesso ao Barco do Boti será realizado através de agendamento prévio no portal Sympla. Além da apresentação do ingresso, a marca solicita que os visitantes levem, no dia da visita, pelo menos uma embalagem de cosmético vazia, como parte das ações do Boti Recicla, o maior programa de reciclagem com pontos de coleta no Brasil.

Serviço:

Datas de abertura do Barco do Boticário: 19, 20, 25, 26, 27 out e 01, 02, 03 nov

Horário Ação: 16h às 22h

Horário loja: 16h às 20h

Endereço: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas – Palacete das Onze Janelas, R.

Siqueira Mendes – Cidade Velha, Belém – PA

Imagem: Divulgação