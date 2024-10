Igor Normando fecha compromisso com a educação de Belém

O candidato Igor Normando (MDB), da coligação “Levanta Belém”, fechou mais um compromisso com a educação. Igor assinou o Pacto da Educação do Campo e Educação Antirracista durante cerimônia realizada no final da manhã desta sexta-feira, 18, na sede do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), em Belém.

A iniciativa é do Grupo de Trabalho de Educação do Campo, do MPPA, e contempla a educação escolar do Campo, Indígena e Quilombola no centro e nas ilhas de Belém. Com a assinatura, Igor se compromete em garantir a formação inicial, continuada e permanente para os profissionais da educação do município, fornecer infraestrutura adequada e permanente no ambiente escolar, bem como assegurar transporte escolar de qualidade.

“A gente sabe que Belém tem cerca de 39 ilhas, onde moram mais de 40 mil habitantes na nossa cidade que precisam ter educação de qualidade. Nós, sem dúvida alguma, vamos fazer isso com muito trabalho e com muito êxito para que toda a população de Belém se sinta abraçada pelo nosso mandato”, enfatizou Igor.

O compromisso de Igor com a educação de Belém também é norteado pelas propostas assertivas em seu plano de governo. Para a educação de Belém, Igor traz os projetos “Creche do Bairro”, que vai ampliar as vagas nas creches; o projeto “150 escolas”, com reformas e ampliação da rede municipal de ensino; o “Tempo de Educar” para implementar as escolas de tempo integral; e o “Reforma Belém”, com a requalificação das escolas em condições estruturais críticas.

O plano de governo de Igor abraça ainda programas de incentivo e novas oportunidades de estudo para a comunidade escolar, a exemplo do “Professor e Aluno Nota 1000”, que vai oferecer incentivo financeiro de bolsas de estudo para cursos livres; os programas de formação continuada em serviço para professores e técnicos; e a implementação de um novo cursinho pré-vestibular municipal.

