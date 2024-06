Artistas locais colorem as estações Tapanã, Maracacuera e São Brás com grafites vibrantes.

O projeto “Galeria de Arte Urbana de Belém” vai transformar as paradas do BRT em verdadeiras galerias de arte a céu aberto. Com o tema sustentabilidade em foco, os grafites dos artistas prometem levar mais cor e vida para o dia a dia dos usuários do transporte público.

Além disso, no terminal do Mangueirão, uma galeria de arte fixa vai dar ainda mais espaço para a expressão da cultura urbana. A iniciativa, que é patrocinada pela Equatorial Pará e conta com o apoio da Prefeitura de Belém, foi lançada na quarta-feira (19) na Estação Tapanã, onde os primeiros painéis já estão prontos para serem admirados.

Bragantina Danoelly Cardoso leva a fauna e a cultura do Pará para as paredes do BRT “Sou uma ribeirinha de Bragança e tenho orgulho das minhas raízes,” conta Danoelly. “No meu mural, quis mostrar a beleza da nossa terra e a importância de preservá-la.” A arte de Danoelly é um convite para um mergulho na cultura e na identidade do Pará.

Danoelly Cardoso

As intervenções fazem parte do projeto de cidade que a atual gestão municipal defende, por isso os investimentos e apoios às iniciativas culturais como Samboulevard, Seresta do Carmo, à realização dos cortejos do Arraial do Pavulagem, entre outros movimentos culturais.

A expectativa é que até o começo de julho todos os murais internos e externos das três estações troncais e a galeria do Mangueirão sejam concluídos.

Fotos: Ag.Belém