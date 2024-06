Cine Líbero Luxardo: Diversidade de filmes na nova programação

De 20 a 26 de junho, o Cine Líbero Luxardo, na sede do Centur, te convida para uma semana recheada de filmes incríveis!

A programação regular inclui:

Tudo o Que Você Podia Ser: Documentário brasileiro que vai te emocionar.

Crônicas do Irã: Uma viagem cinematográfica pela cultura iraniana.

A Matriarca: Um drama norte-americano que vai te prender do início ao fim.

O cinema também promove a sessão debate com a obra ‘Jardim dos Desejos’, e no dia 24, é a vez do projeto Maldita Cine Clube, que traz o documentário ‘Wolfram, a saliva do lobo’.

Os ingressos de todas as sessões regulares do CLL custam 12 reais a inteira e 6 reais a meia entrada. A bilheteria abre uma hora antes do início dos filmes e aceita pagamento em pix, débito e dinheiro. Fique atento à classificação de faixa etária.

Programação do Cine Líbero Luxardo de 20 a 26 de junho:

20/06 – quinta

16h30: Crônicas Do Irã

18h: A Matriarca

19h50: Tudo o Que Você Podia Ser

21/06 – sexta

Festival Cuíra: 15 às 17h

17h15: Tudo o Que Você Podia Ser

18h50: A Matriarca

22/06 – sábado

Festival Cuíra: 15 às 17h

17h15: Tudo o Que Você Podia Ser

19h: Jardim Dos Desejos (Sessão Debate)

23/06 – domingo

16h30: A Matriarca

18h20: Crônicas Do Irã

Festival Cuíra: 19:40 às 22h

24/06 – segunda

16h20: Tudo o Que Você Podia Ser

18h: Crônicas Do Irã

19h30: MALDITA

25/06 – terça

16h30: A Matriarca

18h20: Tudo o Que Você Podia Ser

20h: Crônicas Do Irã

26/06 – quarta

16h30: Crônicas Do Irã

18h: A Matriarca

19h50: Tudo o Que Você Podia Ser

Foto Reprodução: Ag.PARÁ