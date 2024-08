Carabao traz show de música e pirotecnia para Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

O show da aparelhagem Carabao – O Furioso do Marajó, encerrou o Dia das Vozes da Tecnologia nesta quinta-feira, 22, na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. A apresentação foi marcada pelo ritmo da “saudade marcante”, e lotou a Arena Amazônia, na área externa do Hangar Centro de Convenções.

Criada em junho de 2022, a aparelhagem é uma das maiores e mais conhecidas do Pará e surgiu a partir da inspiração do DJ Tom, conhecido como DJ Tom Máximo. O nome veio a partir de uma raça de búfalo “Carabao”, considerada uma das mais temidas na região do Marajó.

Sílvio Rômulo, um dos DJs da aparelhagem fala sobre a participação na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. “É uma satisfação muito grande e um sentimento de gratidão também, estar trazendo a cultura das aparelhagens aqui para Feira do Livro. E por ser um público bem eclético, estamos tocando um pouquinho de cada coisa para agradar todo mundo que vem curtir a Feira”.

“A tecnologia, hoje em dia, é muito avançada, né? Então a gente traz aí um audiovisual avançado também para o nosso público. A gente tem um show pirotécnico muito bom, muito bonito, e quem gosta de aparelhagem, do nosso ramo, vai ver uma tecnologia muito bonita”, contou o DJ Dalton Abelho, que também se apresentou essa noite, sobre a relevância da tecnologia para a aparelhagem.

A esteticista Tamires Cavalcanti, ficou para assistir ao show após o passeio pela feira. “Eu vim mesmo pra visitar a feira, comprar alguns livros, mas também pra ver o Carabao com as minhas amigas. A cultura do Pará é incrível, eu passei muito tempo longe daqui, voltei recentemente do Sul, e está sendo muito bom voltar a vivenciar tudo isso.”

“O Pará tem uma cultura muito forte dentro das aparelhagens, justamente pela tecnologia do visual, por chamar o público, porque ele vem acontecendo desde muito antes, né? O Carabao vem surgindo agora, de uns anos pra cá, mas o Tecnobrega já está aí há muito tempo, o Tecnomelody, com o Crocodilo, com o Rubi, Tupinambá, são várias outras vertentes que acabam se agregando. Então é maravilhoso ver uma aparelhagem surgir e crescer tão rápido, conquistar o público dessa forma”, concluiu a esteticista.



Texto: Juliana Amaral, Ascom Secult

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrinho Pinheiro/Ag Pará