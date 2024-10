Marçal é criticado pela direita devido à sabatina com Boulos

A iniciativa do ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) de desafiar os postulantes ao cargo que estão no segundo turno, Guilherme Boulos (PSOL) e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), para uma sabatina não foi bem recebida por parte da direita. Como apenas o psolista aceitou, uma parcela dos conservadores encara negativamente a ideia de dar exposição para o político de esquerda falar justamente para o público que visa atingir.

– Direita dando palco pra comunista! É… só temos o Bolsonaro mesmo! – escreveu um internauta.

– Tá aí, Marçal dando espaço para a extrema-esquerda… Que decepção! – acrescentou outro usuário do Instagram.

– Lamentável… Nada melhor que o tempo. E esse foi bem rápido. Já me arrependo de ter desperdiçado meu voto no primeiro turno. Pra mim, não existe nenhuma sombra de acordo com a esquerda. Se está do lado deles, já está fora para mim – adicionou mais um.

Há, por outro lado, aqueles que enxergam na ideia do empresário uma jogada de marketing e defendem sua atitude.

– Aí você acertou em cheio meu amigo. Povo fica agora criticando Marçal porque ainda não pegou o código. Quem entende de marketing da atenção é ele. Muita mimizada aqui sem entender nada e fica falando mal do Marçal! – assinalou um apoiador.

– Vocês estão confusos? Vou explicar: Mais uma jogada de Marçal, quanto mais atitudes inusitadas ele toma, mais ele aumenta em popularidade – escreveu outro.

– O Marçal está certo, povo tem muito que amadurecer – avaliou mais um internauta.

Fonte: Pleno News/Foto: Frame de vídeo / GloboNews