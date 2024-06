Bolsa Família 2024: mudanças essenciais para famílias brasileiras

À medida que avançamos em 2024, o Bolsa Família recebe significativas atualizações. Um programa essencial na luta contra a pobreza no Brasil, estas mudanças estão projetadas para melhorar ainda mais as condições de vida de milhares de famílias brasileiras. Aqui, vamos detalhar o que está por vir e como essas alterações podem impactar os futuros e atuais beneficiários.

O primeiro ponto de contato para acessar os benefícios atualizados é o Cadastro Único, operado pelas unidades do CRAS. Como sempre, é essencial portar documentos como CPF ou título de eleitor do responsável pela família. Além disso, estar atento ao calendário de pagamentos é crucial; ele evita retrabalhos e assegura o recebimento dos benefícios na nova programação estabelecida.

Quem se beneficia com as alterações no Bolsa Família?

Para se qualificar para o Bolsa Família em 2024, as famílias precisam seguir critérios específicos ligados à educação e saúde. A frequência escolar de crianças e adolescentes deve ser mantida regularmente; paralelamente, todos os membros da família devem estar envolvidos em programas de saúde e nutrição adequados.

Qual é o novo calendário de pagamento do Bolsa Família?

Estar por dentro das datas de pagamento do Bolsa Família é mais importante do que nunca. O calendário de 2024 começará a ser seguido a partir de maio, e continuará conforme o dígito final do NIS de cada beneficiário. Por exemplo, para os beneficiários com NIS final 1, o pagamento será efetuado no dia 17 de junho, e assim por diante até o final do dígito 0, no dia 28 do mesmo mês.

Entenda as mudanças no valor do Bolsa Família em 2024

As mudanças mais esperadas talvez sejam as relacionadas aos valores dos benefícios. Em 2024, houve uma reestruturação que busca atender de forma mais eficaz às necessidades das famílias brasileiras, com atenção especial às crianças e gestantes. Por exemplo, para famílias com dois filhos, dependendo da idade das crianças, o benefício pode aumentar consideravelmente. Vejamos os novos valores:

Valor base para cada membro da família: R$ 142

Adicional para crianças de até 6 anos: R$ 150 por criança

Adicional para crianças entre 7 e 11 anos, ou adolescentes de 12 a 18 anos: R$ 50 por criança

Como realizar o saque do Bolsa Família em 2024?

O processo de saque dos benefícios também foi simplificado. Os beneficiários podem optar por realizar o saque utilizando o Cartão Cidadão ou diretamente em uma conta bancária de sua escolha. Para aqueles que não possuem o cartão, o aplicativo Caixa Tem oferece a opção de saque sem cartão, mediante a geração de um código de saque no próprio aplicativo.

O programa Bolsa Família segue sendo uma ferramenta crucial para o desenvolvimento social e financeiro das famílias brasileiras. Com essas novas diretrizes, espera-se que ainda mais famílias possam aproveitar os benefícios oferecidos, promovendo melhor qualidade de vida e oportunidades de crescimento.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação