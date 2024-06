Exército de Israel faz operação e consegue resgatar reféns com vida em Gaza

As Forças de Defesa de Israel confirmaram o resgate bem-sucedido de quatro reféns mantidos pelo Hamas, realizado no sábado, 8, por meio de uma ação conjunta das Forças de Defesa (IDF), da Autoridade de Segurança (ISA) e da polícia israelense na Faixa de Gaza.

Segundo informações divulgadas pelas IDF no X, os reféns foram capturados durante o festival de música “Nova”, em 7 de outubro de 2023, em meio a ataques terroristas do Hamas que resultaram em mais de mil mortes e desencadearam um conflito armado entre Israel e o grupo. Os reféns estavam sob custódia do Hamas por aproximadamente oito meses.

Confira a seguir os nomes dos reféns libertados neste sábado:

Noa Argamani (25 anos);

Almog Meir Jan (21 anos);

Andrey Kozlov (27 anos);

Shlomi Ziv (40 anos).

No contexto do campo de refugiados, a missão de resgate executada pelas forças israelenses ocorreu em duas localizações distintas no interior do campo de refugiados de Nuseirat, situado na zona central de Gaza.

Conforme declarado pelas IDF, “Eles estão em boas condições médicas e foram encaminhados para o Centro Médico ‘Sheba’ Tel-HaShomer para avaliações adicionais”. As IDF também reiteraram o compromisso de “Continuar com todos os esforços necessários para garantir o retorno seguro dos reféns aos seus lares”.

