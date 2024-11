Campanha “Conta com a Cosanpa” segue até 20 de dezembro em 52 municípios do Pará

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) segue com a campanha de renegociação para os usuários em débito com a Companhia, nos 52 municípios em que atua. Até o momento 3.511 acordos foram firmados.

Na oportunidade, os clientes poderão obter benefícios com descontos de até 90%, além da isenção de taxas de juros, multas e correção monetária. Para pagamentos à vista, os usuários receberão um adicional de 40% de desconto, além da possibilidade de parcelar as dívidas em até 12 vezes.

Os usuários poderão realizar a negociação em qualquer loja de atendimento, nos 52 municípios atendidos pela Cosanpa ou pelos canais: Call center: 0800 0195 195, WhatsApp: (91) 3122-7194 e Chat online: www.cosanpa.pa.gov.br. Para isso, é necessário apresentar apenas um documento com foto, CPF e uma conta de água.

A Cosanpa atua de forma empenhada em busca de mais avanços para com os serviços prestados pela Companhia à sociedade, por meio de investimentos, assegurando cada vez mais o acesso a um bem fundamental à vida, que é a água.

“Seguimos em prol de mais melhorias e a campanha “Conta com a Cosanpa” é um mecanismo planejado, para que todos possam sanar o seu débito junto à Companhia, da melhor maneira, e assim, mais investimentos sejam praticados em favor da população”, ressaltou José Fernando Gomes Jr, presidente da Cosanpa.

Serviço:

Campanha “Conta com a Cosanpa”

Data: até 20/12/24

Local: Unidades de atendimento da Cosanpa (basta acessar o site da Companhia para saber os endereços) ou Call center: 0800 0195 195, WhatsApp: (91) 3122-7194, Chat online: www.cosanpa.pa.gov.br.

Documentos necessários: documento com foto oficial, CPF e uma conta de água.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação