Cuba proíbe que empresas usem ar-condicionado abaixo de 24ºC

A ditadura de Cuba publicou, na última terça-feira (26), novas regulamentações para o uso de energia. Segundo a medida, empresas que dependem de altas quantidades de energia terão que investir na geração de pelo menos 50% da energia elétrica consumida nos horários de pico.

As companhias que consumirem mais de 30 megawatts-hora por mês ou 50 mil litros de combustíveis no último ano são classificadas como grandes consumidores. Elas deverão implantar sistemas de energia renovável, como painéis solares e geradores eólicos.

A norma foi assinada pelo primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz. O prazo para adaptação é de até três anos.

Uma das principais regulamentações trata do uso de equipamentos de ar condicionado que, em Cuba, não podem operar em temperatura inferior a 24ºC, exceto no caso de frigoríficos. As informações são da Oeste.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay