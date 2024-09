Campanha de vacinação contra influenza dispõe nova dose para grupos prioritários

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) iniciou, no dia 2 de setembro, uma campanha de vacinação contra a influenza (gripe) para 2024, adaptada às condições da região Norte. Diferente das demais regiões, onde a vacinação ocorre em abril e maio, a campanha no Pará se estenderá até 26 de outubro devido ao período chuvoso e ao inverno amazônico. Visando reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza.

Sespa destaca a importância de todos os membros dos grupos prioritários, que receberam a vacina em fevereiro de 2024, se vacinarem novamente nesta campanha. A vacinação de setembro representa uma nova etapa e é essencial para garantir proteção completa contra a gripe.

A coordenação de imunização da Sespa reforça. “Embora muitos já tenham se vacinado no início do ano, esta campanha representa uma nova etapa de imunização contra a gripe. É crucial que todos, especialmente idosos, gestantes e puérperas, compareçam aos postos de vacinação para garantir uma proteção completa”, destacou Jaíra Ataíde, coordenadora de imunização da Sespa

A gripe é uma infecção viral que afeta os pulmões, o nariz e a garganta. Seus sintomas incluem febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão nasal, coriza, dores de cabeça e fadiga.

Segundo Jaíra, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a Influenza. Ela destaca que a vacina promove imunidade durante os períodos de maior circulação do vírus, reduzindo o agravamento da doença, as hospitalizações e o número de óbitos, especialmente entre aqueles com fatores ou condições de risco. “A vacina é essencial para proteger a saúde e evitar complicações graves associadas à gripe”, afirma.

O Dia D de Mobilização, marcado para 28 de setembro, será o ponto alto da campanha, para prevenir complicações graves da gripe, reduzir o número de óbitos e minimizar o impacto sobre os serviços de saúde, especialmente o Sistema Único de Saúde (SUS).

A vacinação é direcionada:

1. Grupo Prioritário: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, povos indígenas e professores.

2. Outros grupos: Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, deficiências, caminhoneiros, trabalhadores de transportes coletivos e portuários, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade.

Cobertura vacinal: Atualmente, a cobertura vacinal no Pará está em 5% para idosos, 6% para crianças, 5% para gestantes, 3% para professores e 7% para trabalhadores da saúde, com um total de 88.194 vacinados. A meta é alcançar uma cobertura de 90% até o final da campanha.

A vacinação está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o estado. A Sespa orienta que todos os grupos prioritários procurem os postos de vacinação mais próximos de sua casa para se protegerem adequadamente contra a influenza e contribuir para a saúde coletiva.

Texto de Bianca Botelho / Ascom Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro