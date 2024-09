Tabata: ‘Voto em Boulos é inútil para deter Marçal e vencer Nunes’

Tabata Amaral (PSB), candidata a prefeita de São Paulo, disse em sabatina não temer ser vítima de voto útil na reta final da eleição e que, na verdade, pode se beneficiar do movimento oposto e receber votos de eleitores que querem evitar que Pablo Marçal (PRTB) ou Ricardo Nunes (MDB) estejam no segundo turno.

Pesquisa qualitativa realizada pelo Instituto Travessia mostrou que parte dos eleitores cogita adotar o voto estratégico para impedir que o empresário avance no processo eleitoral.

– As pessoas ao verem Nunes, Marçal e Boulos enrolados [na liderança das pesquisas], sabendo que eu sou a única que vence com margem do Nunes e do Marçal, fazerem o movimento para cá – disse Tabata ao Estadão, acrescentando que a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) defende voto útil nele apenas porque lhe é conveniente.

Me parece que isso é um voto inútil, apostar em alguém que quando chega no segundo turno não tem a menor chance. Voto útil é com a gente – acrescentou.

A candidata do PSB afirmou ainda que a aliança entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) não foi reeditada a nível municipal com Boulos, porque ela não quis, apesar dos convites nesse sentido. Tabata disse que é “absolutamente diferente” do psolista no “conteúdo e na forma”.

– Isso você percebe nas posições que eu tenho em relações a ditaduras de esquerda, nas minhas posições econômicas e na forma como eu faço política. Eu acredito muito no diálogo. Eu não estou aqui para defender meu grupinho da rede social, nem levantar o cartaz e ser elogiado por artista. Estou aqui pra levar transformação para a vida das pessoas – disse ela.

Tabata comemorou o fato de ter ganho uma posição nas pesquisas. Embora estável, agora ela aparece numericamente à frente de José Luiz Datena (PSDB) na maioria dos casos e diz que o objetivo é galgar mais posições até o dia da votação.

Ela afirmou que manterá a tarifa de ônibus congelada em R$ 4,40 em seu próximo mandato, mas disse ser inviável do ponto de vista financeiro expandir a tarifa zero para todos os dias da semana como defendem Nunes e Boulos.

A candidata defendeu ainda instalar câmeras corporais nos fiscais da Prefeitura e remodelar o modelo de concurso para professores da rede pública municipal para que apenas profissionais realmente qualificados sejam selecionados.

*AE

