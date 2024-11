Carlos Santos celebra mais um ano de vida e trajetória de sucesso

O presidente do Grupo Marajoara, Carlos Santos, celebrou mais um ano de vida nesta terça-feira, 12 de [mês]. Para marcar a data, reuniu-se com familiares e amigos em um encontro íntimo e especial. Em seguida, estendeu as comemorações à equipe do Grupo Marajoara, com uma festa na Rádio Marajoara, em Belém.

Emocionado, Carlos Santos agradeceu a presença de todos na celebração de seu aniversário, demonstrando profundo carinho e gratidão por mais um ano de vida. Em um breve discurso, compartilhou sobre os desafios enfrentados e expressou sua imensa gratidão a Deus pela saúde e pelas bênçãos recebidas.

O Grupo Marajoara e o portal A Província do Pará desejam ao Senhor Carlos Santos muitos anos de vida, saúde e sucesso.