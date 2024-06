Cassazum inicia Certame Adulto de futsal com muitos gols

O Departamento de Esportes do Cassazum iniciou na última segunda-feira, 24, o Campeonato de Futebol de Salão Adulto exclusivamente para associados. O destaque da rodada do foi a equipe do Perebebuí, que goleou o time do Só Resenha, pelo placar 5 a 2. Os demais resultados foram esses: Santos Dumont 0 x 2 Fraternidade e Dínamo 3 x 2 14 Bis.

Os confrontos foram realizados no próprio ginásio do clube militar, que contou com as presenças dos familiares dos atletas que levaram seus incentivos aos jogadores preferidos. A competição terá todo o apoio da diretoria presidida por Heloísa Helena, objetivando o sucesso do campeonato, sobretudo, a nível de premiações, enquanto o vice-presidente, Messias Oliveira, solicitou que haja harmonia entre os atletas durante o transcorrer das partidas.

Prestigiaram a rodada inaugural os diretores: Rodrigo (Coordenador Geral do Campeonato), Nascimento, Santos, Danilo e Silvestre. Os jogos serão disputados sempre às segundas, a partir das 19 horas.

A segunda rodada está composta pelos times do Gelobol x Batalhão Marajó; Dínamo x Santos Dumont e Só Resenha x Arena Cassazum.

REPERCUSSÃO

Ainda repercute nos bastidores a retomada aos gramados de jogos pelo time do 14 Bis, depois de vários anos ausente dos campos de futebol das cidades do interior do Estado, e que, agora, retornou com força total. A volta aos estádios ocorreu no último domingo, 23, na cidade de Abaetetuba, quando venceu o sucatão do Bola e Samba pelo placar de 5 a 4, tentos de Robson (2), Soares(2) e Guimarães. Convidada Especial do 14 Bis, a presidente do Cassazum, Suboficial Heloisa Helena, seguiu com a delegação a convite do mandatário máximo do 14Bis, Maurício Lisboa, que enalteceu o desempenho dos jogadores que alcançaram a vitória. O time jogou e venceu com futebol de Cristiano, Lisboa, Ferreira, Rodrigo e Guimarães; Neves, Eduardo, Robson e Mauro; Hallan e Soares. Entraram, aínda, no decorrer do jogo: Leonardo, Alan e Roberto. O dirigente e jogador Trós recepciou a delegação visitante com uma receptividade de “Alto Nível”.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar