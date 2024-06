Cosanpa e TCE selam termo para auditoria que garantirá recurso de US$ 125 milhões para saneamento na Grande Belém

A Companhia de Saneamento do Pará – Cosanpa e o Tribunal de Contas do Estado – TCE assinaram, nesta quarta-feira, 26, Termo de Serviço para realização de auditoria externa no Projeto de Desenvolvimento do Saneamento do Pará – Prodesan Pará, que prevê investimento de 125 milhões de dólares para ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de abastecimento e tratamento de água na Região Metropolitana de Belém. A auditoria externa é um dos pré-requisitos do acordo firmado entre a Cosanpa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para o financiamento das obras do Prodesan. Para o Banco, conforme o tipo de contrato, o TCE/PA cumpre todas as exigências para a realização das auditorias externas.

Assinado pelo presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Júnior, e a presidente do TCE/PA, a Conselheira Rosa Egídia Crispino C. Lopes, o termo de auditoria externa prevê que o acompanhamento das etapas de execução do Prodesan Pará seja feito conforme as normas internacionais de entidades fiscalizadoras e de auditoria, além de comportamento ético e independente por parte do auditor, que garantam transparência com as informações levantadas durante o processo.

“Este é um momento importante em que estamos cumprindo mais uma etapa de desenvolvimento do Prodesan Pará, um projeto estratégico da Cosanpa e do Governo do Estado para ampliar o acesso e a qualidade do saneamento na Região Metropolitana de Belém, além dos objetivos do Novo Marco do Saneamento, que tem como meta a oferta de água potável para 99% da população e a coleta e tratamento de esgotos para 90%, até 2033”, destacou José Fernando Gomes Júnior.

Imagens: Agência Pará de Notícias