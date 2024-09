Castanhal, na Grande Belém, recebe a oitava regional do Joapa

Foi aberta em Castanhal, região metropolitana de Belém, a sétima fase da XIII Edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). O evento de abertura foi realizado na noite da quinta-feira, 29.

Naquele dia aconteceu a cerimônia de abertura da regional – Guamá/Guajará, envolvendo mais de novecentos atletas, dos municípios de Bragança, Benevides, Castanhal, Colares, Curuça, Igarapé-Açu, Marabá, Maracanã, Marituba, Ponta de Pedras, Santa Isabel do Pará, São Domingos do Capim, e Vigia de Nazaré, abrangendo as modalidades de Basquetebol, Voleibol, Futsal, Handebol, Futebol de Areia e tênis de mesa. A cerimônia foi realizada no Ginásio Municipal Loiola Passarinho.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e do público. A secretária titular da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a oitava fase da regional Guamá/Guajará. “Estamos na oitava fase das nossas regionais, e é com muita alegria que chegamos na cidade de Castanhal para mais essa edição e aqui conhecemos os últimos classificados para a Estadual. Que todos aproveitem e joguem com alegria que esse momento é de integração e fomento do esporte amador promovido pelo Governo do Pará, por meio da Seel”, disse a secretária.

O atleta da modalidade basquetebol, Gabriel Tetsuya, ressaltou a importância dos jogos para os atletas e do apoio do governo. “Primeiramente venho aqui agradecer o nosso governo que vem dando total apoio ao esporte amador e nesta realização dos Jogos Abertos aqui no município. Esse é um evento muito importante para nós atletas, nós almejamos o topo e essa é a minha primeira participação no Joapa, só tenho a agradecer”, disse o atleta de Castanhal.

As partidas da fase regional Guamá/Guajará iniciaram na manhã de sexta-feira, 30, com todas as modalidades em disputa. O evento encerra no domingo, 01, com as equipes classificadas para a etapa estadual e o município campeão do Troféu Eficiência. (Colaborou Jessé Lima)

Imagens: Jessé Lima