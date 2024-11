Centro de Reabilitação (CIIR) oferta vagas nas áreas administrativa e assistencial em Belém

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, está realizando Processo Seletivo (PS) com oferta de vagas para as áreas Administrativa e Assistencial: Terapeuta Ocupacional, Cuidador em Saúde, Intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e copeira. Todas as vagas destinam-se também às Pessoas com Deficiência (PcD).

Os interessados devem se candidatar até o próximo dia 18 deste mês, por meio da plataforma Burh. Os currículos passarão por triagem com base em critérios do setor de Recursos Humanos (RH) da instituição. Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados serão comunicados sobre o dia, hora e local de realização de provas e entrevistas. Confira as vagas e os critérios.

Terapeuta Ocupacional: graduação em Terapia Ocupacional; área de estudo: Saúde ou cursos correlacionados; cursos complementares: Informática intermediária; desejável experiência mínima de seis meses em avaliação e prescrição de órtese e prótese e meios auxiliares de locomoção; confecção de órtese de MMSS; prova e dispensa de OPM. Clique aqui para se candidatar: https://burh.com.br/vagas/5672531675

Cuidador em Saúde: cursando Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Pedagogia ou graduado em Pedagogia; desejável conhecimento em Transtorno do Espectro Autista (TEA); habilidade: atendimento ao público. Clique aqui para se candidatar: https://burh.com.br/vagas/5672648662

Intérprete de Libras: formação como Tradutor/Intérprete de Libras; possuir cursos complementares: informática intermediária e cursos relacionadas com a Educação; desejável experiência mínima de 1 ano. Para se candidatar, acesse: https://burh.com.br/vagas/5672370803

Copeira: ensino médio completo; desejável experiência na área. Acesse para se candidatar: https://burh.com.br/vagas/5671958823

Os benefícios incluem vale-transporte, vale-alimentação e estacionamento.

Texto de Tarcísio Barbosa / Ascom CIIR

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação