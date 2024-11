Jojo Todynho comenta vitória de Trump e critica agenda woke

A cantora e influenciadora Jojo Todynho, que recentemente se declarou como de direita, usou as redes sociais para falar a sua visão a respeito das eleições nos Estados Unidos, que resultaram na vitória de Donald Trump.

– Uma coisa que eu fiquei refletindo: estados americanos que flexibilizaram pequenos delitos perderam empresas, empregos locais. A economia americana enfrenta dificuldades que não são comuns. Estados Unidos é país de primeiro mundo, né? – iniciou a reflexão.

A cantora apontou que os Estados Unidos passam por uma “crise econômica e moral”, e que Donald Trump era mesmo o candidato certo para oferecer soluções a estas questões.

– A eleição mostrou que o povo americano quer alguém que passe segurança à sociedade em geral.

E criticou a cultura woke:

– [O povo não quer] a influência para pautas não agregadas para a sociedade, como o fomento das agendas woke, que nada acrescentaram – declarou.

Jojo concluiu dizendo que há perseguição para as pessoas que se declaram de direita, algo que ela mesma tem sentido na pele.

– A liberdade de expressão, que hoje passa por uma censura, perseguição de forma deliberada, estava imperando. Principalmente aqui no Brasil. A falta de informação e a forma como as pessoas estão retratando as outras que querem de alguma maneira se posicionar, é de um jeito perverso.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Video do Instagram @jojotodynho